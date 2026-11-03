Večeras se biraju finalisti 'Love Island Adria'! Kreće i glasanje, znate li već za koga ćete navijati?

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Okej ekipa, priznajte – tko je sve ove tjedne visio na Voyu i pratio svaku, ali baš svaku dramu, svaku novu ljubav i svaki onaj šok preokret koji nas je totalno prikovao uz ekrane? 'Love Island Adria' je jednostavno rasturio ovu jesen, i moramo priznati, totalno smo se navukli! A sada je, vjerovali ili ne, stigao onaj trenutak koji smo svi čekali s nestrpljenjem – D-dan! Finale prve sezone je pred nama, i večeras, 3. studenoga 2026., od 21 sat, sve je samo u vašim rukama. Da, dobro ste čuli – kreće žestoko glasanje za pobjednike, i to oni pravi, a ne nekakvo muljanje!

U večerašnjoj epizodi, koja na Voyo stiže već u 20 sati, konačno, ali baš konačno doznajemo koja su se četiri para uspjela izboriti za ulazak u veliko finale. Napetost je tolika da bi se mogla rezati nožem! No, prava, ali baš prava zabava počinje odmah nakon toga. Čim epizoda završi i saznamo finaliste, u 21 sat se otvara glasanje koje će trajati punih, hej, 24 sata! To znači da imate vremena do srijede, 4. studenoga 2026., u 21 sat da pošaljete svoj glas i odlučite o sudbini svojih omiljenih otočana. Nema spavanja dok se ne glasa, je l' tako?

Ali, pazite sad, nije to samo tako, klik-klik i gotovo! Glasati mogu samo pravi fanovi 'Love Island Adria', oni koji su vjerni Voyo korisnici. Ako stvarno želite da vaš par iz snova odnese pobjedu, morat ćete prvo povezati svoj Voyo račun s Love Island Adria aplikacijom. Bez te male, ali bitne veze – ništa od glasa, i točka! Dakle, nema izmotavanja, nema izgovora – svi brzo na Voyo, pa u aplikaciju, i pokažite tko ima najbolji ukus kad je ljubav u pitanju.

A zašto je sve ovo uopće bitno, osim što pratimo tuđe ljubavne živote? Pa, osim prestižne titule prvih pobjednika ovog dating showa 'Love Island Adria', koja je sama po sebi fora, sretni par kući nosi i – pazite sad dobro – bogatu nagradu od čak 50 tisuća eura! Da, dobro ste pročitali, pedeset tisuća eura! To je, brate mili, cijela hrpa love za koju se isplati potruditi i mobilizirati sve frendove i obitelj da glasa. Tko će odnijeti pobjedu i postati prvi pobjednici Love Island Adria? Mi smo spremni za dramu do samog, samog kraja. Jeste li i vi već u aplikaciji i samo čekate zeleno svjetlo za glasanje? Nemojte reći da nismo upozorili!