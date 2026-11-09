Baklje i suze u Podstrani: Dalmatinski oproštaj od Miše Kovača!

Poznati

Dalmacija ne prestaje tugovati za svojim legendarnim Mišom Kovačem, a Podstrana je pokazala koliko je bio voljen, priredivši oproštaj za pamćenje. Mještani su se okupili uz more, a cijela obala zasvijetlila je u plamenu baklji, . U pozadini je odjekivala njegova kultna pjesma "Poljubi zemlju", stvarajući atmosferu koja je dirnula sve prisutne. Na Facebook stranici Javne vatrogasne postrojbe Podstrana osvanuo je video tog emotivnog ispraćaja, popraćen kratkom porukom. Koliko je Mišo bio duboko ukorijenjen u srca ljudi, to se ne da riječima opisati!

Ovaj dirljiv prizor iz Podstrane samo je mali dio masovnog vala oproštaja koji su proteklih dana zahvatili Dalmaciju. Prije obiteljskog pokopa u Zagrebu, u utorak, Split je na Poljudu priredio javni ispraćaj koji je nadmašio sva očekivanja – više od 30.000 ljudi došlo je odati počast. Nije ni čudo što je Vlada Republike Hrvatske tim povodom proglasila Dan nacionalne sućuti! Njegove pjesme izvodili su Giuliano, Klapa Rišpet, Dražen Zečić, Mladen Grdović, Jole i Alen Nižetić, dok je molitvu predvodio fra Ivan Utješinović iz župe Svete Trojice. Nakon tog veličanstvenog oproštaja u Splitu, pogrebna povorka je na svom putu prema Zadru prolazila kroz brojna dalmatinska mjesta, gdje su se građani također opraštali od svoje glazbene ikone. Baš cijela Dalmacija pjeva "Adio"!

Posebno emotivan doček bio je u njegovom rodnom Šibeniku, gdje se na Trgu Republike Hrvatske okupilo nekoliko stotina ljudi. Znamo svi da su Mišini stihovi oblikovali živote brojnih generacija, pa i ne čudi ovakav masovni izljev ljubavi. Za sve koji se još žele oprostiti od "barba Mate" ili mu odati počast, komemoracija će se održati 11. studenoga u 12 sati u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Bit će to prilika da se i glavni grad oprosti od glazbenika čiji je utjecaj bio nemjerljiv.