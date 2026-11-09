Robbie Williams reagirao na prozivke da je Olivia Rodrigo kopirala njegov hit

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Novi božićni singl Olivije Rodrigo, nazvan "Take Me Home (4 Christmas)", izazvao je pravu pomutnju među fanovima. Naime, čim je 23-godišnja američka pjevačica, poznata i kao glumica, objavila svoju prvu blagdansku pjesmu, mnogi su odmah primijetili nešto neobično – melodija im je zvučala opasno poznato.

Slušatelji su ubrzo počeli uspoređivati Olivijinu pjesmu s hitom Robbieja Williamsa "Candy" iz 2012. godine. Internet se usijao, a društvene mreže su eksplodirale. Jedan korisnik mreže X objavio je isječak spota uz pitanje: Zašto nova božićna pjesma Olivije Rodrigo zvuči kao 'Candy' Robbieja Williamsa? U tom isječku pojavljuju se i Cynthia Nixon te Ben Marshall.

Fokus nije na stihovima, već isključivo na melodiji, kažu fanovi. A onda se oglasio i sam Robbie Williams! Njegova reakcija bila je kratka i slatka: na društvenim mrežama je samo napisao Sretan Božić @oliviarodrigo x.

Njegova poruka, iako kratka, izazvala je lavinu komentara. Mišljenja su bila podijeljena – jedni su se složili da je sličnost neosporna, dok su drugi tvrdili da ne čuju nikakvu poveznicu. Bez uvrede, jer volim 'Candy', ali sumnjam da je Olivia uopće ikad čula tu pjesmu, komentirao je jedan, očito skeptičan, korisnik.

No, mnogi su Williamsovu reakciju iskoristili kao savršenu priliku da zatraže nešto veliko: suradnju! Dobro, a sad napravi remiks s Olivijom, poručio je jedan, dok je drugi bio još izravniji: Trebamo te na tom remiksu, JAVI SE NA TELEFON! Treći je dodao: Samo priznaj da radiš remiks s njom, molim te.

Zasad nema službene potvrde da je Olivia Rodrigo bila inspirirana Williamsovim hitom, Što vi kažete, je li u pitanju slučajnost ili bi Robbie stvarno trebao dići slušalicu?