Ajngemahtec kvintet u Vintageu vraća nas u zlatno doba domaće glazbe s posvetom Jimmyju Staniću!

Poznati

Svi znamo da retro nikad ne izlazi iz mode, pogotovo kad su u pitanju glazbene poslastice koje su obilježile generacije. Zato se spremite jer Ajngemahtec kvintet u Vintage Industrial Baru priprema večer za pamćenje, posvećenu Stjepanu „Jimmyju“ Staniću, jednom od najomiljenijih i najdugovječnijih velikana hrvatske zabavne glazbe. Koncert je na rasporedu u srijedu 18. studenoga, pa si zapišite datum u kalendar!

Repertoar će biti prava poslastica, kombinacija Jimmyjevih najvećih hitova s bezvremenskim klasicima drugih domaćih glazbenih legendi. Od Ive Robića i Arsena Dedića do Vlaha Paljetka i Zvonka Špišića – bit će to glazbeno putovanje kroz povijest Zagreba, njegovih kavana i plesnjaka, uz melodije koje bude uspomene i neodoljivi šarm nekih prošlih, ali nikad zaboravljenih vremena.

Ajngemahtec kvintet je ekipa koja već više od dva desetljeća majstorski njeguje ostavštinu zlatnog doba naše popularne glazbe. Nisu to samo obični koncerti; njihovi nastupi su pravi glazbeni kabaret, ispunjen nostalgijom, humorom i direktnom komunikacijom s publikom. Uz vrhunske glazbenike, razigrane aranžmane i duhovite konferanse, svaka njihova izvedba pretvara se u feštu za pamćenje.

Kvintet čine Mario Igrec na gitari, Nikola Šantek na klaviru, Zvonimir Šestak na kontrabasu, Janko Novoselić na bubnjevima te Kristijan Beluhan kao tenor. Ova postava zajedno svira više od dvadeset godina i dokaz je da dobar zvuk i pamtljive melodije nemaju rok trajanja. Nastupali su na festivalima poput „Tko pjeva zlo ne misli“, Hvarskom ljetu i Zagrebačkom Adventu, a iza njih su i posebne koncertne večeri posvećene Ivi Robiću te brojna klupska i televizijska gostovanja.

Ova glazbena večer bit će prilika da se prisjetimo umjetnika čiji su glas, humor i jedinstveni stil obilježili generacije. Jimmy Stanić jedan je od simbola zagrebačke glazbene scene, a Ajngemahtec kvintet pobrinut će se da se njegov duh i dalje osjeti. Ulaznice možete nabaviti u Dirty Old Shopu, Grif Baru i putem sustava Entrio. Znači, vidimo se na plesu, hoćemo li?