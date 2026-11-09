Lana Jurčević i Luka Nižetić najavili 'Pravu ljubav' — u novom ruhu!

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Prije nekoliko dana, Lana Jurčević i Luka Nižetić počeli su intrigirati svoje pratitelje najavom iznenađenja. Sada su otkrili i više detalja o tome što bi sve moglo činiti njihovu novu suradnju, koja dolazi povodom dvadesete godišnjice njihovog velikog hita "Prava ljubav".

Pjevački dvojac objavio je zajednički video koji odmah privlači pažnju. Sjede jedno uz drugo pred jednostavnom bijelom pozadinom, Lana izgleda elegantno u bijeloj satenskoj haljini, dok Luka nosi klasično crno odijelo. Kladimo se da su se potrudili oko stylinga i da je ‘vajb’ bio top! Uz snimku su se osvrnuli na protekla dva desetljeća od izlaska "Prave ljubavi", pjesme koja je obilježila mnoge. "20 godina proletilo u tren, al naš vajb je još tu. To je fakat PRAVA LJUBAV, u svom posebnom obliku, neka koja nije potrošna... jer ova naša ne blijedi", napisali su, potvrđujući da njihova veza ostaje jaka, bez obzira na godine. Baš cool!

Ali, ovdje nije riječ samo o nostalgiji. Lana i Luka su pozvali svoje pratitelje da aktivno sudjeluju i pokušaju pogoditi što su im točno pripremili. Ponudili su čak četiri opcije, što sugerira da nas čeka nešto puno više od samo jedne pjesme. Na stolu su: potpuno nova pjesma, uloge u seriji, lansiranje kolekcije odjeće, ili pak poseban poklon namijenjen i "važnoj osobi" i samim fanovima. Nama ovo miriše na ozbiljan projekt, a ne samo na običan duet! Tako su dali naslutiti da njihova nova suradnja neće biti ograničena samo na glazbu.

Njihov prvi i legendarni duet "Prava ljubav" objavljen je davne 2006. godine, a premijerno su ga izveli na Hrvatskom radijskom festivalu. Pjesma je munjevito osvojila domaće ljestvice i stekla nevjerojatnu popularnost diljem regije. Čak i danas, "Prava ljubav" je jedan od najprepoznatljivijih glazbenih brojeva u karijerama Lane Jurčević i Luke Nižetića, što je samo dokaz njezine bezvremenske kvalitete. Sljedeći put su nas obradovali suradnjom 2015. godine s pjesmom "Od najgorih najbolji". No, ova nova najava, s toliko različitih mogućnosti, stvarno nas drži na iglama. Hoće li to biti 'Prava ljubav: Serija', ili možda 'Prava ljubav: The Collection'? Spremni smo za sve što nam spremaju, samo da je taj njihov 'vajb' i dalje tu!