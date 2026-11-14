Vikend ludnica diljem Hrvatske: Od dark syntha do flamenca, ima za svakog!

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Danas, u subotu, zabava se širi na sve strane, pa ako si se pitao gdje ćeš, evo ti ideja! U Saxu dolazi Rambo Amadeus, spremi se na ironiju, groove i onu njegovu nenadmašnu improvizaciju. Znaš da će publika glasno odgovarati na stihove, pa ako znaš tekst, glasnice na sunce! Ako si u Zaboku, PipsChips&Videoclips preuzimaju Regenerator, tamo je popunjeno do vrha i idealno za one koji znaju svaku riječ. U Pogonu kulture u Rijeci stižu Playbox Shorts s ekipom Kids from the sky, pravi synth i indie moment za mlađu ekipu.

A u Tvornici imamo prave ritualiste – Let 3 s programom RKTRD NDRD! Riječki apsurd i rokenrol ritual koji uvijek završi zajedničkim urlikom, to se ne propušta. Varaždin prima Svemirka u P4 centru, savršeno za romantičan ples i nostalgične sinteve, kao stvoreno za dejt. Ako si više za dalmatinski šarm, Mate Grgat poslužuje „Večer Mediterana” u Kontesi u Zagrebu, klapski duh zagarantiran. Za ljubitelje klasike, velika dvorana Lisinskog prima velikog pijanista Nikolaja Luganskog, spremi se na veliku tišinu prije ovacija. A u Attacku odzvanja reggae, jer Sandokan Hi Fi dovodi Ranking Ann, što znači ozbiljan soundsystem i bas koji trese želudac! Plus, blues izazov u Zagrebu ide u drugi krug, pa je subota dan odluke i vrućih gitarskih duela u Mr. Jacku i Hard Placeu.

Sutra, u nedjelju, tempo ne pada, samo se fino zaokružuje, idealno za zaključiti vikend u stilu. U Močvari serijal „Začarana Močvara” predstavlja Još gori, kantautorska energija i poetika koja grije kasnu jesen. U HRT studiju Zvonimir Bajsić Gudački kvartet Sebastian otvara novu sezonu, spremi se na čvrst komorni zvuk i detalj koji se čuje tek kad dvorana utihne. A za kraj, u Maloj dvorani Lisinskog flamenco priča ide dalje! La Lupi u formatu „Flamenco en vivo” zove na još jednu dozu strasti i ritma, taman za zatvaranje bogatog vikenda.

Jučer, u petak, Zagreb je odmah digao ritam. U Tvornicu kulture su ušli nizozemske darkwave legende Clan of Xymox, publika je pjevala refrene i klizila kroz guste synth slojeve. U Boogaloou je stigao Kamelot uz Exit Eden i Temperance, pa su metalci dobili veliku, spektakularnu večer. U Vintage Industrial Baru je Mudri brk okupio RØLØ, Gdinjku i Turbo Trans Turiste, što je značilo znojnu, brzu i razigranu vožnju kroz domaću alternativu. Tko voli klavir, uhvatio je ruskog virtuoza Alexandera Melnikova u Hrvatskom državnom arhivu, program posvećen Pleyel ciklusu je mirisao na punu dvoranu. Rijeka je nudila intiman doživljaj, serijal „Uho na uho” doveo je SWAI u prostor Srce pri VBZ-u. A u Zagrebu je blues scena brujala, počeo je Croatian Blues Challenge u Mr. Jacku i Hard Placeu, pa su mlade snage lovile kartu za Memphis. Split je donio poseban začin, La Lupi flamenco trio u Hrvatskom domu Split je zapalio andaluzijski žar i pozvao na strastveni, ritmični ples gitare i glasa.

Savjet za kraj? Ulaznice uzmi na vrijeme, pogotovo za velike dvorane i koncerte s ograničenim kapacitetom. Dođi ranije, isplaniraj prijevoz i složi ekipu. Jesen je već ozbiljna, ali ples i dobra svirka najbolje griju. Hoćeš se smrznuti doma ili ganjati dobar provod?