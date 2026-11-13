Sjećate se Lane Kos iz 'Zabranjene ljubavi'? Pogledajte kako se mijenjala!

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Ekipa, jel' se sjećate Petre Kurtele kao buntovne Lane Kos iz kultne RTL-ove serije 'Zabranjena ljubav'? Više od dva desetljeća je prošlo otkako je ta uloga Petru vinula među najpoznatija mlada televizijska lica, a vjerujemo da je mnogi i danas pamte po njoj.

Iako joj je 'Zabranjena ljubav' donijela ogromnu popularnost, Petra se nije zaustavila samo na tome. S godinama je izgradila stvarno raznoliku karijeru – razvaljuje u kazalištu, na filmu i televiziji, a okušala se i na plesnom podiju. Ono, žena je baš svestrana, nema što! Uz sve to, u privatnom životu ostvarila se i kao majka.

Nije loše, ha? Baš prava transformacija od teen zvijezde do uspješne umjetnice i super mame. Je li i vi i dalje mislite na Lanu Kos kad čujete ime Petra Kurtela?