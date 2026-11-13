Kolegij iz snova: Snježana Schillinger i ekipa uz šampanjac u Zagrebu!

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Snježana Schillinger nas je opet podsjetila da je život ljepši uz mjehuriće i dobro društvo! Na društvenim mrežama podijelila je fotku s druženja u samom srcu Zagreba, . S njom su bile dugogodišnje frendice, bivša Kraljica Hrvatske Antea Kodžoman i nekadašnja Miss Hrvatske Maja Cvjetković. Tri ljepotice okupile su se u jednom zagrebačkom restoranu, gdje su nazdravile uz čaše šampanjca i opušteno uživale u zajedničkim trenucima.

Snježana je uz fotku poručila: „Kolegij 🥂 uvijek u najljepšem & najdražem društvu 💞”.

Antea Kodžoman, koja je titulu Kraljice Hrvatske ponijela davne 1999. godine, danas je uspješna agentica za nekretnine. Iako se povukla iz svijeta mode, Antea i dalje rado podržava modne događaje koje organizira njezina frendica Snježana. Privatno je sreću pronašla udajom 2025. godine, ali je identitet supruga odlučila zadržati samo za sebe. Pametno, manje drame!

Maja Cvjetković, okrunjena kao Miss Hrvatske 2005. godine, također je promijenila karijeru i sada je diplomirana ekonomistica te uspješno plovi poduzetničkim vodama. Nakon razvoda od poduzetnika Andrije Kevića, s kojim ima kćer Vitu, Maja je novu ljubav pronašla s Muratom Doyuranom, koji je porijeklom iz Turske. Par se povremeno pojavljuje u javnosti.

Nije li super vidjeti da se stare dobre frendice i dalje drže zajedno i da im „kolegiji” uključuju šampanjac ? Prava inspiracija za nas i naše WhatsApp grupe! S kojim frendicama ti organiziraš „kolegij” ovog vikenda?