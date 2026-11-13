Dino Jelusić i Sarah Brightman ponovno zajedno! Spektakl u Areni Zagreb je tu!

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Dino Jelusić i operna diva Sarah Brightman zapaženo su nastupili zajedno u Španjolskoj, a sada dolaze i u Zagreb. Dvadeset i drugog studenog u Areni Zagreb imat ćemo priliku uživo vidjeti njihov zajednički nastup.

Sarah Brightman u Hrvatsku dolazi u sklopu svoje europske turneje "A Winter Symphony", a Dino će joj biti poseban gost. Očito je da se njih dvoje super slažu na pozornici, jer nakon onog zajedničkog nastupa prošlog mjeseca, kad su na festivalu Starmus pokupili sve poglede i komentare, ponovno su se odlučili udružiti. Ma, Dino je tamo nastupao i s gitaristom Queena Brianom Mayem te s tenorom Andreom Bocellijem, ali realno, najviše se pričalo o njegovoj izvedbi sa Sarah Brightman, najprodavanijom sopranisticom na svijetu. Nema zezancije, naš Dino očito ima ono nešto što pali i žari!

Dino je otkrio da je kratko prije početka festivala dobio upit za duet sa Sarah Brightman te da je rekao da želi biti Fantom te večeri. Izveli su kultnu pjesmu "Phantom of The Opera", a moramo priznati, tko bi bolje Fantomirao uz nju nego naš vokalni majstor? Pogotovo kad znamo da je Sarah bila dio originalne pjevačke postave tog mjuzikla. Pozitivni komentari na njihov nastup na društvenim mrežama i dalje pristižu iz cijelog svijeta.

Kao da nam jedan spektakl nije dosta, na koncertu će nastupiti i Tonči Huljić, još jedan poseban gost iz Hrvatske, koji pjevačicu prati na cijeloj turneji. Ulaznice za ovaj spektakl već su dostupne putem sustava Eventim.hr, pa ako ne želite propustiti ovaj događaj, znate što vam je činiti!

Inače, ova je godina za Dina Jelusića bila baš plodna. Njegov bend Jelusick u ožujku je osvojio Porin za najbolji album rock glazbe, "Apolitical Ecstasy", a za pjesmu "Seasons" s istog albuma dobili su i nagradu za najbolju izvedbu grupe s vokalom. Nakon prošlogodišnje turneje po Južnoj Koreji, Jelusick dogodine čekaju koncerti po Južnoj Americi. Dakle, zagrebačka Arenu čeka pravi glazbeni praznik. Jeste li već nabavili karte ili ćete čekati da se svi raspamete na društvenim mrežama pa da požalite?