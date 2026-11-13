Drama u 'Divljim pčelama': Kata se vratila, Marko dao Zori veliko obećanje!

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Epizoda 'Divljih pčela' od petka, 13. studenoga, koja je emitirana na RTL-u i platformi Voyo od 20.15 sati, donijela je toliko preokreta da nam još uvijek vibriraju živci! Glavni događaj, naravno, bio je povratak Kate u Vrilo i njezin dom. Jakov ju je doveo kući, a ona mu se odmah povjerila da se osjeća kao stranac u vlastitom domu. Jakov ju je tješio, uvjeravajući je da stvari više nisu iste i da se ona vratila. Klasično, ali prolazi!

Nije trebalo dugo čekati na susret koji su svi fanovi željno iščekivali: Cvita je stigla u kuću! Njezino grljenje s Katom i ponovno spajanje sestara bio je onaj trenutak zbog kojeg su nam oči zasuzile, priznajte! Ove dvije napokon su zajedno. Sjele su nasamo i razgovarale o svemu, sretne što su opet tu jedna za drugu. Kata je čak izrazila i nestrpljivost da upozna svog nećaka. Preslatko, jedva čekamo taj susret!

Dok su se sestre bavile emotivnim ponovnim spajanjem, Marko je imao svoj dio drame. Otkrio je Zori da joj je sestra slobodna i da se treba vratiti s njim u Vrilo. No, stvari nikad nisu jednostavne, zar ne? Marino je bio bijesan i posvađao se s Markom, da bi mu ubrzo otkrio i istinu koju Marko do sada nije znao. Uvijek tajne! Nakon toga, Zora je Marku morala ispričati sve što se dogodilo prije nekoliko godina. Znači, prošlost se opet vraća po svoje.

U međuvremenu, dok se Marko borio za Zoru u Zagrebu, u Vrilu je Domenika pucala od ljubomore. Čekala ga je ljuta kao ris, a Čavka ju je pokušavala smiriti, uvjeravajući je da je Marko ne vara. Njezina ljubomora, ruku na srce, uopće nas ne iznenađuje. Marko je bio u nevjerici i ljut na Nikolu – pitamo se što je Nikola opet izveo?! I usred svega toga kaosa, Marko je Zori dao jedno veliko obećanje. Kakvo, to nam ne govore, ali sigurni smo da nas čeka nova doza šokova i preokreta. Hoće li to obećanje biti game changer, što mislite?