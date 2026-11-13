Od 'Zvijezde pjevaju' do crtića: Ashley Colburn ima top projekt za male putnike!

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Američka producentica i novinarka Ashley Colburn, koja se toliko zaljubila u Hrvatsku da je naziva svojim drugim domom, pokrenula je novi animirani serijal pod nazivom 'The World with Miss Ashley'. Dobitnica je tri nagrade Emmy, a poznata je i po sudjelovanju u showu 'Zvijezde pjevaju'. Za svoj prvi veliki televizijski projekt 'WOW Croatia!' osvojila je prestižnu nagradu Emmy i hrvatsko priznanje Zlatna penkala.

Nakon što je godinama putovala svijetom, snimajući televizijske emisije i dokumentarce diljem kontinenata, Ashley je odlučila svoju ljubav prema putovanjima i upoznavanju različitih kultura prenijeti na najmlađu publiku. Pa, iskreno, top ideja! Serijal je namijenjen klincima, a kroz zabavne animirane avanture upoznaje ih s kontinentima, zemljama, kulturama, tradicijama i običajima. Prva epizoda, nazvana 'Africa', već je dostupna na YouTubeu, tako da možete odmah provjeriti kako to izgleda.

Od ekrana do ekrana, ali drukčije

Ideja za ovaj projekt rodila se iz jednog jako osobnog razloga. Ashley je danas majka dvogodišnjaka i jedanaestomjesečne bebe, a majčinstvo je, logično, malo promijenilo način na koji planira svoja putovanja. Iako i dalje namjerava putovati sa svojom djecom, to sad radi nešto rjeđe nego prije. Njezino dvogodišnje dijete već je tri puta bilo u Hrvatskoj, a beba je Hrvatsku posjetila jednom. Ashley želi tu strast prenijeti ne samo svojoj djeci, već i drugim klincima diljem svijeta, i to na zabavan način. Kako i sama objašnjava: „Želim ih na zabavan i njima blizak način upoznati s kontinentima, različitim zemljama, ljudima, kulturama i svime što svijet čini tako posebnim.”

Ovaj serijal nije tek još jedan crtić za djecu. Glavna ideja je spojiti zabavu i edukaciju, približavajući djeci svijet kroz priču, animaciju, glazbu i zanimljive činjenice. Ashley vjeruje da kvalitetan sadržaj za djecu treba biti više od brzih kadrova, intenzivnih boja i zvukova. „Mislim da je važno da djeca, kada su ispred ekrana, ne upijaju samo šarene slike i zvukove, nego da pritom mogu nešto naučiti,” kaže ona. Cilj joj je da djeca kroz serijal razvijaju znatiželju, postavljaju pitanja i požele istraživati.

Hrvatska veza jača nego ikad

U realizaciji projekta Ashley je imala i ozbiljnu hrvatsku podršku, jer ipak je to njezin drugi dom! Njezin suradnik na serijalu je pjevač Bojan Jambrošić, s kojim se sprijateljila tijekom sudjelovanja u televizijskom showu 'Zvijezde pjevaju'. Njihovo poznanstvo je, naravno, preraslo u suradnju i nakon emisije, pa su čak zajedno nastupali i na Dori. Ashley se sjetila Bojana i njegovih kreativnih sposobnosti, posebno talenta za animaciju, kada je razvijala ideju za crtić. I to joj je, kako kaže, došlo spontano: „Bojan je iznimno talentiran za animaciju i odmah sam znala da ga želim uključiti u ovaj projekt.” Osim kreativnog doprinosa animaciji, Bojan je posudio glas i nekim likovima u serijalu. „Mislim da je upravo ta kombinacija različitih talenata ono što projektu daje posebnu energiju,” otkrila je Ashley.

Važnu ulogu u serijalu ima i glazba, a Ashley je na pjesmama radila s hrvatskim glazbenikom Janom Cvetkovićem. On je skladao melodije svih pjesama, što je još jedan cool hrvatski kreativni doprinos projektu. U budućim nastavcima, nakon prve epizode o Africi, očekuju nas nova putovanja kroz razne zemlje, kontinente i priče. Baš nas zanima kamo nas Miss Ashley sljedeće vodi!

Je li i vaša djeca spremna za virtualno putovanje svijetom s Miss Ashley? Ili ćete vi prvi baciti oko na 'Africu'?