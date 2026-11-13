Editorsi su izbacili novi album, a u Zagrebu nas čeka spektakl!

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Britanski alternativni rock bend Editors objavio je svoj osmi studijski album "Surface, Echo & Sound", a kako se čini, Zagreb je itekako spreman za novo poglavlje! Nakon što su s ovim izdanjem uletjeli ravno među deset najboljih albuma u UK-u i pokupili same pohvale kritike, dečki se vraćaju u Boćarski dom. Zabilježite si u kalendare, koncert je u četvrtak, 4. veljače 2027. godine, a organizaciju potpisuje agencija LAA.

Editorsi, bend koji je od osnutka 2002. godine za samo tri godine katapultiran među nove otočke rock zvijezde, imaju, ruku na srce, doslovno kultni status kod domaće publike. To nije floskula, već dokazana činjenica jer su već više puta rasprodavali dvorane i klubove, od kultne Tvornice kulture do male dvorane Doma sportova, a čak su bili i headlineri popularnog Pozitivnog koncerta. Kroz cijelu karijeru, svih njihovih osam albuma uletjelo je na ljestvice top 10 u UK-u, što samo potvrđuje da nije riječ o nekom prolaznom bendu, već o konstanti kvalitete.

Novi album "Surface, Echo & Sound" je prvi materijal koji nam donose nakon izdanja "EBM", a način na koji je nastao je priča za sebe! Sniman je u pauzama između koncerata i solo prvijenca frontmana Toma Smitha. Dok se drugi odmaraju, Editorsi stvaraju nove hitove – eto, to se zove prava radna etika i posvećenost glazbi! Nije ni čudo što su kritičari odmah uočili i pohvalili ovo aktualno izdanje, koje označava novo poglavlje u njihovoj glazbenoj priči.

Njihova biografija je doslovno krcata globalnim hitovima, pa će zagrebački nastup biti savršena prilika da čujemo kako zvuči taj novi materijal uživo, ali i da se podsjetimo zašto ih toliko volimo i uz koje smo pjesme odrastali. Možete se veseliti rock himnama, među kojima su "Munich" i "Smokers Outside The Hospital Doors", te hvaljenim klasicima poput "Violence" i "Papillon", a na popisu su i brojne druge poznate pjesme benda. Znači, dobitna kombinacija: novi zvuk i svi oni klasici uz koje smo već stvarali uspomene. Bend s toliko jakih traka ne viđa se često, zar ne?