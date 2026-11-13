Joksimović rasprodao jednu Arenu, stiže i druga!

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Nema više ulaznica za koncert Željka Joksimovića 4. prosinca u Areni Zagreb! Izgleda da je „Extra koncert godine“ zaista veliki hit, što je samo još jedna potvrda posebne povezanosti popularnog glazbenika i zagrebačke publike. Zato će Željko stati pred fanove dvije večeri zaredom. Ako ste propustili osigurati svoje mjesto na prvoj večeri, ulaznice za drugi koncert, 5. prosinca, još su u prodaji. Dakle, imate priliku uživati u njegovim najvećim hitovima.

Dva uzastopna koncerta u najvećoj hrvatskoj dvorani bit će prilika za susret uz pjesme koje već desetljećima prate ljubavne priče, bude uspomene i povezuju generacije. Publiku 4. i 5. prosinca očekuje raskošan glazbeno-scenski spektakl uz hitove kao što su „Lane moje“, „Nije ljubav stvar“, „Leđa o leđa“, „Ljubavi“, „Milimetar“, „Drska ženo plava“ i brojne druge koje su obilježile njegovu karijeru.

Joksimović je otkrio koliko mu znači odaziv publike kad je najavljivao drugi datum. „Zagrebe, hvala vam na ovolikoj ljubavi! Od trenutka kada smo najavili prvi koncert, stiže mi toliko lijepih poruka i toliko podrške da sam zaista dirnut. Nakon svih ovih godina, svaki put me iznova iznenadite i podsjetite zašto toliko volim ono što radim. Dvije večeri, dvije Arene i toliko pjesama koje ćemo zajedno pjevati. Jedva čekam ponovno stati pred vas, čuti vaše glasove i stvoriti uspomene koje ćemo dugo nositi sa sobom. Hvala vam što ste sve ove godine uz mene. Voli vas vaš Željko“, poručio je glazbenik.

Osim što će biti prilika za pjevanje omiljenih hitova, zagrebački koncerti otvorit će i novu Joksimovićevu turneju. „Posebnost zagrebačkog koncerta i Arene je u tome što će publika vidjeti nešto što dosad nije imala priliku doživjeti. Već smo počeli s pripremama i trudimo se da sve bude na najvišoj razini. Siguran sam da će zagrebačka publika, ali i svi koji dolaze iz drugih gradova, biti zadovoljni. Posebno mi je drago što cijela ova priča kreće upravo iz Zagreba“, otkrio je.

Za sve koji još nemaju ulaznicu za spektakl, ulaznice za drugu večer, 5. prosinca, i dalje su u prodaji putem sustava upad.hr. Zagrebačka publika očito zna što valja, a Željko im vraća istom mjerom – s dva koncerta! Jel' to znači da su mu naši ipak najdraži?