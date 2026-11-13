KUNA ima 'Distopiju': IT-jevac koji spaja nespojivo i rastura scenu!

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Mladi Zagrepčanin Filip Kuna, kojeg poznajemo pod umjetničkim imenom KUNA, objavio je svoj novi album 'Distopia' još 8. studenoga, i moramo priznati – mi već plešemo na njegove ritmove! Ovaj 26-godišnji glazbenik nije samo talentiran pred mikrofonom, već je i pravi IT-jevac: završio je informatiku i profesionalno se bavi informacijskim tehnologijama. Iako na prvu zvuči kao da su tehnologija i umjetnost dva potpuno različita svemira, KUNA ih, čini se, savršeno spaja i dokazuje da jedno bez drugog može. Tko kaže da IT-jevci ne mogu biti glazbene zvijezde?

'Distopia' je pravi odvažan spoj trapa, hip-hopa, popa i elektroničke glazbe, a kroz devet pjesama provlače se i utjecaji afrobeata te drum and bassa. KUNA ovime definitivno pokazuje kako zvuči generacija Z – ona koja ne poznaje glazbene granice, odrasla je uz streaming platforme i društvene mreže, s neograničenim pristupom svjetskoj glazbi. Nema tu nikakvih unaprijed zadanih okvira, samo čisti suvremeni, atmosferičan zvuk koji jednako dobro paše u slušalicama dok se vozite po gradu noću, ali i na plesnom podiju, obećavamo!

Album, objavljen pod etiketom District 1, donosi devet pjesama koje se kreću od melankolije i intimnih trenutaka do prave klupske euforije. Ali ono što nam je posebno zapelo za oko (i naravno, uho!) je naslovna pjesma 'Distopia', na kojoj gostuje naša Mia Negovetić! Njezin vokal donosi onu pravu, dodatnu emotivnu dimenziju, a ova suradnja je dokaz kako se različiti glazbeni senzibiliteti nove generacije mogu savršeno, ali baš savršeno uklopiti. Definitivno su pogodili!

KUNA je dio novog vala domaćih izvođača koji ne žele slijediti već isprobane formule uspjeha. Kreativan je, spontan i uvijek otvoren za eksperimentiranje, a kroz glazbu istražuje vlastite emocije i iskustva. Podržava ga glazbena etiketa District 1, koja okuplja mlade izvođače i potiče njihovu kreativnost. Baš nam je drago vidjeti da nova generacija glazbenika dobiva priliku predstaviti svoj autentičan izraz široj publici.

S albumom 'Distopia' KUNA otvara novo poglavlje svoje glazbene priče. Nema tu uklapanja u jedan žanr, trend ili tuđa očekivanja, i to nam se sviđa. Samo KUNA i njegova "Distopia". Što mislite, hoće li ovaj spoj IT-ja i glazbe biti sljedeći veliki hit na hrvatskoj sceni?