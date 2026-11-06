Totalni šok u MasterChefu: Zaboravite kuhače, večeras se testira ZNANJE!

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Ma ljudi moji, ovo je totalni preokret! Zamislite scenu: uđete u kuhinju MasterChefa, ful nabrijani na akciju, kad ono – šok! Umjesto pregača i noževa, kandidate večeras na Novoj TV dočekat će test znanja. Da, dobro ste pročitali, Dominik, Mirjana, Ena, Pavla, Andrea i Jakov morat će dokazati nešto sasvim drugo osim svojih kulinarskih vještina! Očito je da žiri ima neke nove ideje... Ili im je jednostavno dosadilo gledati samo kuhanje?

Ovaj novi stres test je brutalno iskren – prije nego što uopće priđu štednjacima, morat će pokazati koliko duboko poznaju namirnice i zamršene kulinarske tradicije Srednje i Južne Amerike. Mario je to sročio savršeno jasno, kao da im čita misli: „Put do kuhanja vas vodi prvo kroz znanje. Prije nego u ruke uzmete noževe, morat ćete pokazati koliko dobro poznajete okuse i kulinarske tradicije koje možda ne susrećete svaki dan.“ To znači da nema petljanja, nema izvlačenja. Ovdje se traži čista pamet!

Prvi zadatak je prepoznavanje različitih vrsta mahunarki. Zvuči kao iz osnovne škole, ali budimo iskreni, tko od nas zna sve razlike između crvene leće, mungo graha i adzukija, onako, na prvu? Svaki točan odgovor donosi im dodatnu priliku u nastavku izazova, jer slijedi dio u kojem moraju prepoznati karakteristične namirnice Srednje i Južne Amerike. Tko tu zabljesne, osigurava si važnu prednost. Naša Pavla je, očekivano, optimistična i samopouzdana: „Volim misliti da sam jako dobra u pogađanju namirnica tako da se jako veselim ovom zadatku.“ E, Pavla, želimo ti svu sreću, nadamo se da tvoja intuicija neće zakazati!

Ali, čekajte, drama se nastavlja! Nakon mahunarki i egzotičnih sastojaka, na red dolazi i provjera čisto teorijskog znanja o gastronomiji. Znači, neće biti dovoljno znati kuhati, morat ćeš znati i teoriju o gastronomiji! Svaki bod je tu ključan, jer je ulog ogroman – ostanak u natjecanju. Hoće li netko pasti na teoriji, a briljirati u praksi? Ili će nas iznenaditi neki enciklopedijski um za kojeg nismo znali? Definitivno ovo ne smijete propustiti večeras na Novoj TV ili odmah pogledajte na Nova Play!

A sad, ruku na srce, mislite li da je ovakav test znanja fer ili bi se trebali držati samo kuhanja?