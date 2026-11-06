Luka Stojanović i ekipa osvojili Zagreb, ali jedna im je stvar digla živce: "Do 30 eura, marš!"

Poznati

Srpski influencer Luka Stojanović, poznatiji kao @mapsofpablo na društvenim mrežama, proveo je vikend u Zagrebu sa svojim društvom i objavio video. Ekipa je obišla nekoliko popularnih zagrebačkih klubova i barova, prošetala centrom grada i bacila se u istraživanje noćnog života. Sudeći po onome što su snimili, Zagreb im je baš sjeo, ali jedna ih je sitnica ipak prilično iznenadila.

Prvu večer uputili su se u Yakuza bar, a onda ih je iz obližnjeg lokala privukla Seka Aleksić. Naravno, morali su provjeriti atmosferu! „Jedna srpska pa jedna hrvatska pjesma“, komentirali su glazbu, a jedna je djevojka čak izjavila da joj je to najbolje mjesto u cijelom Zagrebu. Kasnije su se preselili u Peti kupe, gdje su, kako kaže Luka, doživjeli „najbolju žurku tog vikenda“.

Sljedeći dan bio je za malo sporiji tempo – šetnjica po zagrebačkoj špici. „Malo da se pokažemo, šetnjica da vidimo koga ima“, šalili su se. Nakon razgledavanja i desertića, krenuli su u misiju kupnje kostima za Noć vještica. I tu je nastao – problem. Cijene u trgovini nisu im se nimalo svidjele. „Do 30 eura, marš“, izletjelo je jednoj djevojci dok su gledali kostime, i iskreno, tko ih ne razumije?

Usprkos šoping drami, za Noć vještica su obišli još zagrebačkih mjesta. Po preporuci su svratili u Holographik Space, koji je Luku totalno oduševio: „Jako estetično i cool mjesto, kokteli su ludilo, kao i osoblje“. Nakon toga su posjetili Regular bar, a naravno, vratili su se i u onaj lokal s početka vikenda, „po još jednu dozu cajki“. U cijelom vikend điru stigli su i do kluba Boogaloo.

Očito je da su se Luka i njegovi prijatelji odlično proveli u zagrebačkom noćnom životu, a na kraju videa su otkrili da se sigurno vraćaju. Ma tko kaže da se dobrom provodu cijena može izmjeriti? Bar ne kad su kostimi u pitanju! Ili možda ipak hoće sljedeći put doći s većim budžetom za maske?