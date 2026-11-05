Anastasia i Petar iz 'Savršenog' slave godišnjicu ljubavi! Tko bi rekao?

Poznati

Čekaj malo, stani sve! Jel' se sjećate Anastasije i Petra iz „Savršenog“?

E pa, ovaj reality show par danas slavi, a mi smo totalno u šoku! Oni su, naime, u svojoj najnovijoj objavi otkrili da su se zaljubili – još tamo u studenom prošle godine!

Da, dobro ste pročitali. Upoznali su se u prethodnoj sezoni showa.

U objavi su podijelili i mali „rewind“ kako je izgledala cijela njihova veza, pa su pogledali kako je izgledala njihova veza. Ma, preslatko!

Što kažete, jel' vas iznenadilo ovo slavlje?