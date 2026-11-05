Mišo Kovač i Split: Što stanovnici kažu o svojoj legendi?

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Objavljen je video u kojem su u fokusu bili sami Splićani i njihova neupitna veza s legendarnim pjevačem Mišom Kovačem.

Kamera je zabilježila iskrene razgovore s građanima koji su bez ustručavanja otkrili što im znači ova glazbena ikona i po čemu će ga zauvijek pamtiti. Građani su otkrili i koja im je najdraža Mišina pjesma.

A koja je vama Mišina pjesma koja vas uvijek vrati u neka ljepša vremena?