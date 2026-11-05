Mišo Kovač i Split: Što stanovnici kažu o svojoj legendi?
Objavljen je video u kojem su u fokusu bili sami Splićani i njihova neupitna veza s legendarnim pjevačem Mišom Kovačem.
Kamera je zabilježila iskrene razgovore s građanima koji su bez ustručavanja otkrili što im znači ova glazbena ikona i po čemu će ga zauvijek pamtiti. Građani su otkrili i koja im je najdraža Mišina pjesma.
A koja je vama Mišina pjesma koja vas uvijek vrati u neka ljepša vremena?
S informacijama iz javnih izvora, Wikipedije, YouTubea, Instagrama i TikToka.