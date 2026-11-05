Totalna zbunjoza u 'Asia Expressu': Kreće lov na Blaće i pranje tuđeg veša!

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Večeras od 21.15 sati na RTL-u, a već sada na Voyo platformi, kreće nova, uzbudljiva epizoda 'Asia Expressa' koja obećava dramu i neočekivane obrate.

Timovi će epizodu započeti tražeći svoj put do Antonije Blaće. Samo prva tri para koja stignu do nje bit će kvalificirana za iduću utrku za imunitet i osvojit će smještaj tijekom noći koja je pred njima. Zamislite samo taj osjećaj kad znate da vas ne čeka spavanje pod vedrim nebom!

Tri sretnika neće moći sakriti sreću, pogotovo jedan tim kojem će ovo biti prvi put da se kvalificiraju. E to je jackpot! A dok jedni slave, drugi će muku mučiti s pronalaskom kreveta. Taman kad pomisle odustati, sreća će im se nasmiješiti. Jedan će tim naletjeti na prave, pravcate fanove 'Asia Expressa' koji će ih bez razmišljanja ugostiti. Druga ekipa će pak doživjeti totalni šok – susretljivog Kanađanina, vlasnika malog resorta, koji će ih totalno izuti iz cipela svojim poznavanjem Lijepe Naše i priuštiti im noć iz snova. Kanadska gostoljubivost na djelu, to se traži!

Ali zabava tu ne staje! Idućeg jutra, za kvalificirane parove, zvonjava bipera znači samo jedno: nova runda borbe za imunitet. Zadaci zvuče kao scenarij za dobru komediju: dešifriranje nekakve poruke, potraga za stranim turistima , puno trčanja (naravno, jer bez znoja nema ni pobjede), dobra taktika i, kruna svega – pranje tuđeg rublja! Da, dobro ste pročitali. Nema glamura, nema crvenog tepiha, samo miris omekšivača i naporan rad. Tko zna, možda otkriju i novu karijeru u praonicama!

Pitanje je jasno: tko će od njih sve to preživjeti, osvojiti taj dragocjeni imunitet i prvi se probiti u top pet timova 'Asia Expressa'? Neka igra počne, bit će napeto!