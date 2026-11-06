Dora tajne: Jelena Rozga 'malo lagala' Huljiću, a Let 3 razvalio Liverpool (i klubove!)

Poznati

U novoj epizodi emisije 'Ponovno zajedno', Daniela Trbović je okupila pravu ekipu zvijezda Dore: Gorana Karana, Miju Dimšić, Damira Martinovića Mrlu i Zorana Prodanovića Prlju iz Leta 3, te voditelje Duška Ćurlića i Aleksandra Kostadinova. S takvim društvom, prisjećanje na više od tri desetljeća Dore nije moglo ostati samo na pjesmama i pobjednicima, već su isplivale i lude priče iza kulisa.

Let 3: Od Antivalentinova do Liverpoolskih klubova

Ekipa Leta 3 imala je, iskreno rečeno, prilično praktičan razlog za prijavu na Doru: trebala im je promocija za njihov festival AntiValentinovo. Priznaju da pobjeda, kažu, nije bila ni na kraj pameti. Ali eto, već su ih na opatijskim hodnicima dočekivali s: „Evo ih, pobjednici!“. I tako je 'Mama ŠČ!' odvela cijeli show do Liverpoola, gdje su odradili stotine intervjua, uz probe i nastup. A najjači detalj? Tek su poslije doznali da ne moraju baš sve prihvatiti. „Mi nismo uopće znali da ne moramo sve. Da možemo odbiti“, priznali su. No, tulumarenje se ipak našlo u rasporedu. Zatvarali su klubove i barove, odspavali sat-dva i onda pravac na probu. A kad su ih u Liverpoolu pokušali razvrstati po glazbenim žanrovima, uz popise dancea, balada i rocka ostala je i posebna kategorija: Let 3. Doživjeli su to kao kompliment – i mi bismo!

Jelena Rozga: Mala laž i veliki pritisak

Jelena Rozga nas je u snimljenom prisjećanju vratila u 1996., na svoju prvu Doru i prvi javni nastup. Tada je imala samo osamnaest godina i genijalnu ideju za koreografiju. Kada ju je Tonči Huljić pitao tko je osmislio, Jelena je, priznaje, malo doradila istinu. „Onda sam ja njemu malo lagala i rekla sam mu da je tu koreografiju radila Almira Osmanović“, otkrila je. Deset godina poslije, Jelena se našla u bizarnoj situaciji – natjecala se sama protiv sebe, kao pjevačica Magazina i kao solo izvođačica na početku karijere. Danas se tih nastupa sjeća s osmijehom, ali pritisak bi, kaže, teško ponovno podnijela. Zato joj je puno ugodnije pratiti Doru iz udobnosti doma.

Nezaboravne Dora anegdote: Od skutera do palačinki

Duško Ćurlić je, osim voditeljskog teksta, svojedobno morao svladati i vožnju skutera. I to s Danielom Trbović iza sebe! Za nastup 2003. vježbao je po Opatiji, a pravi izazov ga je čekao na putu prema pozornici: uska daska, njih dvoje na skuteru, a pokraj njih orkestar. Glazbenici su ih, prisjetio se, gledali u strahu da će završiti među njima. „Nas dvoje smo kao 'Praznik u Rimu'“, našalila se Daniela, samo što je njihov Rim bio u opatijskom šatoru. I Mia Dimšić je jednu Doru posebno zapamtila još kao klinka: prespavanac kod prijateljice, palačinke i pobjeda Claudije Beni. Godinama poslije i sama je čekala rezultate, ovaj put s druge strane ekrana. Trema je bila ogromna, a ocjenjivanje je opisala kao posebno mučenje. Nakon pobjede konačno je došlo vrijeme za opuštanje i druženje po sobama. Detalji? „Imamo nekakve fragmentirane uspomene“, nasmijala je društvo. A Goran Karan otkrio je da su njegovu pobjedničku 'Ostani' za Doru morali kratiti 'sjekirom' – malo ubrzati i oduzeti pola refrena kako bi stala u propisane tri minute. Unatoč (ili baš zato) skraćivanju, pjesma je dobila više stranih verzija, a jednu je snimio čak i zamjenik šefa policije iz indijskog Bangalorea. Za pjesmu koju su morali kratiti, putovanje joj se prilično produžilo. E, pa tko bi rekao da je Dora takav izvor sočnih priča? Što je vama ostalo najupečatljivije?