The Neighbourhood stiže u Zagreb, sprema se ludnica na Jarunu!

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Pripremite se za opći delirij jer stiže vijest koja će obožavateljima rasplamsati maštu: The Neighbourhood, američki bend koji je žario i palio hitovima poput „Sweater Weather“ i „Daddy Issues“, dolazi u Zagreb!

Ovo je službeno, The Neighbourhood su prvi potvrđeni izvođači 19. izdanja INmusic festivala koji će se održati od 27. do 29. lipnja 2027. godine na zagrebačkom Jarunu. I da, ovo je njihov premijerni nastup u Hrvatskoj – konačno!

Nakon petogodišnje pauze, kalifornijski dečki vraćaju se na scenu s novim albumom „(((((ultraSOUND)))))“. Ima 15 pjesama i, kako kažu, donosi zreliji i osobniji zvuk koji se poprilično odmiče od one prepoznatljive estetike po kojoj su bili poznati tijekom 2010-ih. Znači, nema više samo crno-bijelog – sada su u igri nijanse sive. Frontmen Jesse Rutherford objasnio je da naslov albuma simbolizira pokušaj razumijevanja osjećaja koje je teško opisati riječima. Zvuči kao da su se poprilično udubili u sebe, tko zna kakve nam sve emocije donose na Jarun!

Na snimanju albuma ponovno su se okupili svi članovi: Jesse Rutherford, Zach Abels, Jeremy Freedman, Mikey Margott i Brandon Fried. Album je sniman u Los Angelesu, a na njemu su surađivali s dugogodišnjim suradnikom Justynom Pilbrowom i producentom Jonom Dorrom.

„Nismo morali snimiti ovaj album. Vratili smo se jer smo to željeli. Bilo je kao da smo ponovno u garaži, zabavno i bez previše kontrole“, izjavio je gitarist Zach Abels. Zvuči kao idealan povratak, bez pritiska i s puno dobre vibre. Nastup na INmusic festivalu bit će dio njihove svjetske turneje 2027. godine, tako da nas očekuje pravi globalni spektakl.

Ako već sada želite osigurati svoje mjesto na Jarunu, trodnevne ulaznice za festival su u prodaji po cijeni od 129 eura, uz dodatne troškove transakcije. Za kampere, sedmodnevna kamperska ulaznica stoji 69 eura, ali ne zaboravite da vam za nju treba i kupljena festivalska ulaznica. Karte su dostupne putem službenog webshopa, a tko će im se još pridružiti na pozornici, saznat ćemo naknadno. Do tada, pripremite glasnice i provjerite je li vam „Sweater Weather“ još uvijek na repeat!