Lana Jurčević pitala za hit, fanovi se sjetili samo Big Brothera! E, nostalgija!

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Naša pop zvijezda, Lana Jurčević (41), nedavno je na Instagramu pokrenula pravu lavinu nostalgije! Pitala je pratitelje gdje su točno bili prije dvadeset godina, kad je njezina pjesma „Prava ljubav“ ugledala svjetlo dana. Ispod galerije fotki i videa, Lana je potaknula fanove da se prisjete na koji ih životni period podsjeća taj bezvremenski hit. I, naravno, komentari su se samo sipali!

I dok su neki prisjećali romantičnih trenutaka, poput prvog plesa na vjenčanju, a drugi se čudili kako je vrijeme proletjelo i da je stvarno prošlo punih dvadeset godina od izlaska pjesme, jedan je komentar posebno nasmijao sve. Jedna je pratiteljica napisala da je tada gledala Big Brother i Yameisy kako pegla i pjeva. Moramo priznati, totalno neočekivan, ali genijalan odgovor koji dokazuje da domaća pop kultura ima svoje zlatne trenutke, bilo da je riječ o hitovima ili reality drami!

Podsjetimo, duet „Prava ljubav“ koji Lana dijeli s Lukom Nižetićem izašao je daleke 2006. godine i odmah je postao nezaobilazan dio domaće glazbene scene. Ma, što nezaobilazan, bio je to jedan od onih hitova koji su nas osvojili na prvu i dan-danas ga pjevamo! Pjesma je čak osvojila prvo mjesto na 10. Hrvatskom radijskom festivalu. Naravno, kao što to obično biva kad se dvoje zgodnih pjevača udruži, njihova je suradnja pokrenula i priče o mogućoj romansi, ali oboje su tada brzo demantirali te šuškanja. No, čini se da nam je svima "Prava ljubav" i dalje duboko u srcu, pa makar je pamtili uz peglanje i Big Brother. A što je vama prvo palo na pamet?