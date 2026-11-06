Lana Škrgatić i Ivan Puž dobili sina Tea: Dug put do najveće sreće!

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Glazbenica Lana Škrgatić i njezin suprug, također glazbenik Ivan Puž, ostvarili su svoj dugo željeni san – postali su roditelji! Na svijet je 3. studenoga stigao njihov sin Teo, rođen u Petrovoj bolnici. Mjerio je 49 centimetara i težio 3440 grama.

Presretna mama ovu je radosnu vijest podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu, objavivši dirljivu fotografiju dječakovih stopala. Uz fotografiju je napisala poruku koja je rastopila srca mnogih: "Naš najveći san postao je stvarnost. Toliko smo te čekali, toliko te željeli, a sada te napokon možemo zagrliti. Volimo te, maleni, više nego što si ikada mogao zamisliti." Razumijemo to uzbuđenje, ovo je definitivno vijest tjedna!

No, put do roditeljstva za Lanu i Ivana nije bio nimalo jednostavan. Glazbenica je ranije otvoreno progovorila o zahtjevnom šestogodišnjem putu do majčinstva. Prije nego što je Teo stigao, par se suočavao s brojnim izazovima, uključujući neuspješne pokušaje IVF-a i nekoliko prirodnih trudnoća koje su završile spontanim pobačajima. Kako je Lana objasnila, u jednom trenutku su čak i odustali, ali je uspjela skupiti snagu za još jedan pokušaj, koji je, srećom, bio uspješan. Nevjerojatna snaga i upornost!

Lana se tijekom trudnoće susrela i s predrasudama zbog svojih godina. Iako ima 45 godina, neki su joj ljudi, čak i oni bliski, govorili da će imati 60 godina kad dijete krene u srednju školu. No, Lana te opaske pretvara u motivaciju, ističući da joj to daje snagu da živi zdravije i aktivnije. Uvijek je super podsjetiti se da godine ne definiraju sve, pogotovo kad je njezina mama, s 78 godina, aktivna surfačica i skijašica!

Suprug Ivan Puž bio je Lanina najveća podrška kroz sve ove izazove. Par se vjenčao u ljeto 2022. godine u zagrebačkom klubu Šumica, a njihova ljubav prema glazbi ih je dodatno povezala. Na svadbi su čak zajedno izveli Laninu autorsku pjesmu "Uz tebe volim se".

Nakon godina borbe, želja im se ostvarila. Želimo Lani, Ivanu i malenom Teu sve najbolje u novoj životnoj avanturi! Neka uživaju u svakom trenutku, zaslužili su!