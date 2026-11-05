Emil Tedeschi Jr. slavi rođendan, a Maja ga je počastila "GOAT" tortom!

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Maja Šuput je u srijedu, 4. studenoga, na Instagramu podijelila fotografije s rođendanske proslave svog partnera Emila Tedeschija mlađeg.

Ali čekajte, čekajte, prava zvijezda večeri, barem što se nas tiče, bila je torta! Ne bilo kakva torta, nego raskošna slastica s natpisom "Emil, the GOAT". GOAT je engleska kratica za "Greatest of All Time", odnosno "najbolji svih vremena". Nije to bila jedina torta, naravno. Tu je bila i jedna klasična, bijela s mašnicama, koja je crnim slovima poručivala "Happy birthday". Očito je da se nije štedjelo!

Pjevačica je uz fotke pokazala i dio rođendanskog iznenađenja, a Emila je počastila i emotivnom porukom koja nam je rastopila srca. Prisjetila se njihovog prvog putovanja u Grčku, koje je, sudeći po Majinim riječima, bilo presudno za razvoj njihove veze. "Da me nisi nagovorio na ovo naše prvo (Grčko) putovanje, tko zna kako bi nam trenutno život sada izgledao... Ovako si mi okrenuo Svijet i pokazao kako je samo nebo granica kad ti je do nekoga stalo. Želim ti najsretniji rođendan, ostani ovako uporan i svoj, beskrajno pažljiv i brižan.. Sve najvažnije želje sam ti rekla na uho, a onu koja nam je svima oko tebe bitna je da se prestaneš bojati aviona. Sretan rođendan", napisala je Maja. Pa tko tu ne bi popustio? Čak i strah od aviona zvuči slatko kad ga Maja spomene!

Inače, Maja i Emil su pravi globetrotteri. Posljednjih tjedana često putuju, a prošlog vikenda, recimo, bili su u Milanu. Otkako su skupa, već su obišli London, Pariz, Beograd, pa čak i grčki otok Itaku – izgleda da Grčka stvarno ima posebno mjesto u njihovoj vezi. Njihova veza je privukla pažnju javnosti prije otprilike mjesec dana, kad su uhvaćeni na zagrebačkoj zračnoj luci na putu za London. Od tada su počeli dijeliti zajedničke trenutke na društvenim mrežama, a Maja tada nije skrivala koliko joj Emil znači.