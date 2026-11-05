Laura Gnjatović iznenadila fotkom sa zaručnikom: 'Živila ljubav, a drugi kako znaju!'

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U moru celebrity objava, bivša misica Laura Gnjatović nas je iznenadila nečim što se ne viđa često: fotkom sa svojim zaručnikom, košarkašem Filipom Vujičićem! S obzirom na to koliko rijetko dijeli njihove zajedničke trenutke, ovo je bio pravi slatkiš za fanove. Apsolutno se slažemo s Laurinom porukom koja je stajala uz objavu: „Živila ljubav, a drugi kako znaju!”

Sjetimo se, njihova ljubavna priča dobila je „ring” pečat nedugo nakon što je Laura blistala na izboru za Miss Universe Hrvatske. Filip, dečko iz Lapada, spustio se na jedno koljeno u romantičnom Dubrovniku. Pravi potez! On je, da se razumijemo, profesionalni košarkaš i od srpnja 2025. brani boje riječkog Kvarnera. Naravno, Laura je njegova najveća navijačica i često ga bodri s tribina – što nas ne čudi, prava je podrška!

A što je najbolje, sprema se i fešta! Laura i Filip već uvelike planiraju svoje vjenčanje koje bi se trebalo održati u lipnju 2027. godine. Znači, imamo vremena za pripremu outfita!

Laura je ranije izjavila da joj je san raskošna svadbena proslava. „Ne bih voljela puno otkrivati, neka ostane malo pod upitnicima”, rekla je tajanstveno, „ali ja se nadam jednom raskošnom vjenčanju, što i priliči jednoj misici.” Iskreno? Potpisujemo! Jer ako tko zaslužuje holivudsku svadbu, to je misica.

Ali čekajte, postoji jedna dilema oko koje se lomi koplje – tko će dizajnirati vjenčanicu? „Joj, ne znam. Nisam sigurna još. Moram se odlučiti i moram dobro potražiti”, iskreno priznaje Laura, a onda se našalila: „Ne znam tko je spreman krojiti vjenčanicu za dva metra čovjeka.” Laura je visoka 191 cm. E, to je izazov za svakog dizajnera. Vjerujemo da će se netko odvažiti na taj kreativni pothvat, zar ne?