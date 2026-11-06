Johnny Depp kao Scrooge: glumac neprepoznatljiv u New Yorku

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Johnny Depp (63) je iznenadio sve koji su se zatekli u Bryant Parku u New Yorku, i to ni manje ni više nego maskiran u Ebenezera Scroogea! Da, dobro ste pročitali – taj lik kojeg glumi u novom božićnom filmu "Ebenezer" izgleda da je već uzeo maha u stvarnom životu. Ljudi su ga jedva prepoznali ispod silne šminke i kostima, a ponašao se kao pravi mrzovoljni starac iz Dickensove priče. Totalno predan ulozi!

Pojavio se u Zimskom selu Bryant Parka, cijeli u dugom crnom kaputu, s cilindrom na glavi i štapom u ruci. Kosa mu je bila sijeda i raščupana, hod pogrbljen, a mrzovoljno je promatrao okupljene. Ma, prava filmska zvijezda u akciji! I ne samo da je glumio, nego je, da bi što uvjerljivije prikazao Scroogeovu averziju prema Božiću, čak rušio i božićna drvca. Recimo iskreno, to je level predanosti rijetko viđen!

Depp je za People rekao da mu je kostim pomogao da se poistovjeti s likom, da mu je postao "oklop". I ovo nije prvi put da nas Depp iznenadi promjenom izgleda. Sjećate se najave za film "Day Drinker" objavljene u rujnu? Tamo glumi tajanstvenog gosta na privatnoj jahti, a za tu ulogu ima sijedu, neurednu kosu i zapuštenu bradu. Premijera tog filma očekuje se tek 2027. godine, tako da nas Johnny još drži u neizvjesnosti.

Film "Ebenezer" je, naravno, nova ekranizacija kultne Dickensove "Božićne priče", prvi put objavljene davne 1843. godine. Depp glumi Ebenezera Scroogea, škrta i vječno mrzovoljnog tipa koji jednostavno ne podnosi Božić. Na Badnju večer posjećuju ga duhovi koji ga suočavaju s njegovom prošlošću, sadašnjošću i budućnošću te ga potiču da preispita način na koji živi. Službeni opis filma najavljuje nešto drukčiji pristup poznatoj priči. Glumačkoj postavi pridružili su se i Arthur Conti, Sam Claflin, Ellie Bamber, Nicholas Day, Charlie Murphy te Henry Lloyd-Hughes.

Sudeći po ovome, Johnny Depp je stvarno spreman ponovno nas osvojiti svojom glumom i transformacijama. Nego, mislite li da će nam donijeti malo božićne čarolije ili će nam samo srušiti božićna drvca?