Iva Todorić: Ekipa se preko noći okrene, ali srca ostaju!

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Iva Todorić progovorila je o totalnom šoku i izdaji koju je doživjela u jednom od najtežih razdoblja svog života, kad se obiteljska kompanija našla u velikoj krizi. Događaji koji su uslijedili promijenili su joj pogled na ljude koje je smatrala najbližima, a ona se tada povukla iz javnosti i odlučila ne čitati ništa što se pisalo o njoj i obitelji. Kako je rekla u intervjuu za emisiju 'Spotlight', nije ništa čitala ni gledala, a nikome ništa ne zamjera.

Ali iz svake krize iznikne nešto novo, pa je tako Iva u tom izazovnom periodu pokrenula super projekt Srculence – banka ljubavi, koji je čak predložen za Guinnessovu knjigu rekorda. Iva je ispričala kako je sve počelo: "Pronašla sam koralj u obliku srca. Podignula sam pogled i na nebu ugledala oblak u obliku srca. Tada tome nisam pridavala posebno značenje. Kasnije sam pronašla i kamen u obliku srca u Gorskom kotaru. Otvorila sam se, usmjerila pozornost na to i počela ih pronalaziti posvuda. Ljudi su se pridružili i danas imamo sigurno 35 tisuća srca." Tko bi rekao da srca mogu biti tako dobra terapija?

Naravno, Ivi je najvažnija uloga ona majčinska, i na svoju djecu – Taru, Ivana i Antu – iznimno je ponosna. Klinci su već pronašli svoje interese i profesionalne puteve, a to je uvijek lijepo vidjeti. Tara je agentica za nekretnine, Ivan radi na raznim projektima kod Ivinog brata, a Ante studira menadžment. Kroz smijeh je Iva ispričala da im je tata poduzetnik i da je cijela njezina obitelj takva. Nije imalo druge, zar ne? Geni su geni!

Iva se opisuje kao dosljedna majka koja je puno vremena i pažnje posvetila obitelji, a naglašava koliko joj je bitno da su joj djeca izrasla u pristojne i uspješne mlade ljude. Iako su odrasli, sva njezina djeca i dalje žive s njom, a ta bliskost joj puno znači. Iva kaže da najviše voli družiti se sa svojom djecom i da ne zna kada će se odseliti, zato je sretna. Je li to savršena situacija ili noćna mora za svakog roditelja? Odlučite sami!

U njezinom domu, osim cijele obitelji, društvo joj prave i dva psa, Rora i Riva, te malo lane Bambi. Prava mala ekipa, nema što!