Maja Šuput užarila Milano: pokazala grudnjak u šetnji s Emilom!

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Maja Šuput ponovno je ukrala sve poglede, ali ovaj put iz sunčane Italije! Nakon Pariza, Maja i Emil Tedeschi mlađi preselili su se u Milano, gdje očito uživaju punim plućima. I to doslovno!

Tijekom ležerne šetnje gradom mode, Maja je pokazala da joj je talijansko sunce – ili možda Emilova prisutnost – prilično zagrijalo atmosferu. Košulja se raskopčala, a ispod nje je provirio grudnjak, što naravno nije prošlo nezamijećeno. Iskreno, koga briga za panoramu Milana kad Maja daje ovakav fashion statement? Totalno opušteno, totalno Maja!

Par se ovih dana prepušta talijanskim guštima – dobroj hrani i piću. . Dane provode u šetnji gradom, a večeri po klubovima i restoranima. Život je, rekli bismo, prilično dobar!

Samo nas zanima hoće li sljedeća destinacija donijeti još kakve... 'raskopčane' trenutke? Držimo fige!