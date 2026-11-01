Adele i Rich Paul stali pred oltar? Njegov komentar zapalio društvene mreže!

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Je li se Adele udala u tajnosti? Nagađanja su započela nakon što je njezin dečko (ili, rekli bismo sad, suprug?) Rich Paul u intervjuu spomenuo svoju "suprugu". Da, dobro ste pročitali! Nagađanja su eksplodirala nakon što je Rich Paul, sportski agent i izvršni direktor, koji se smatra jednim od najbogatijih, u razgovoru objavljenom 25. listopada za The Media Haus Co. spomenuo kako njegova supruga svaki dan, svako jutro, rješava osmosmjerke.

Čovječe, prošlo je dosta vremena. Ali moja ih supruga rješava svaki dan, svako jutro, izjavio je Paul, a obožavatelji su odmah povezali konce. Kako i ne bi, kad je već godinama s megapopularnom Adele, s kojom je u vezi od 2021. godine. Iako nijedno od njih dvoje nikad nije službeno potvrdilo brak, Adele je već ranije dala suptilan mig da se nešto kuha.

Sjećate se njezina nastupa u Münchenu u kolovozu 2024.? Jedan fan joj je na transparentu ponudio brak, a ona je odgovorila da ne može jer 'se već udaje'.

Par se prvi put povezao u srpnju 2021., kada su zajedno došli na petu utakmicu finala NBA lige, a časopis People tada je pisao da su već nekoliko mjeseci skupa. Adele je u razgovoru za Vogue 2021. godine otkrila da su bili dugogodišnji prijatelji prije nego što su započeli vezu. Čak se prisjetila zabave na kojoj ga je, malo pod gasom, pitala želi li je zastupati – jer je tada bila sportašica! Kaže da je Paul zabavan i da pleše na zabavama dok drugi muškarci sjede, a uz njega se ne osjeća tjeskobno, nervozno ni iscrpljeno.