Jennifer Lawrence: Više nikad neću glumiti Mystique

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Američka glumica Jennifer Lawrence, najpoznatija po ulogama Mystique u "X-Menu" i Katniss Everdeen u "Igrama gladi", objavila je da je s tom ulogom gotova. Nakon što ju je četiri puta, od 2011. do 2019., utjelovila, jasno je dala do znanja da se ne vraća ulozi. I, što je još važnije, da je gotova s ekstremnim make-up transformacijama za uloge. I mi je totalno kužimo!

U novom intervjuu za magazin Allure, Lawrence je otkrila da joj je najdraži dio uloge Mystique bio izvođenje akrobacija, a posebno ju je veselilo što je njezina dvojnica za kaskaderske scene, Renee Moneymaker, radila s njom i na "Igrama gladi". Dakle, kad nema ljepila i boje, sve je super, to nam je jasno.

Na pitanje bi li opet razmotrila opsežan protetički make-up poput Mystique, odgovorila je da nikad ne treba reći nikad, ali da to apsolutno ne dolazi u obzir. Otkrila je da je „air brushing“ (prskanje boje zračnim kistom) jako hladan, a ona je škakljiva. Rekla je i da je naučila koliko malo sna je potrebno da funkcionira te što se može dogoditi ljudskom umu kad dosegne točku pucanja. Dodala je i da je naučila strpljenje.

Za film "X-Men: Prva klasa" (First Class), make-up je bio samo boja za tijelo i ljepilo, a nanošenje je svaki put trajalo osam sati. I kao da to nije dovoljno, višestruko farbanje kose za snimanje probnih scena trajno joj je oštetilo kosu. Dodala je da nitko neće razumjeti što je prošla. Pa, Jennifer, nakon ovog, itekako razumijemo! Tko bi se opet upustio u takvu patnju?