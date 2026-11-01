Severina razvalila kao Lara Croft, fanovi u šoku: "Iste ste!"

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Severina je za Noć vještica otišla korak dalje i utjelovila nikog drugog doli kultnu Laru Croft, neustrašivu junakinju iz legendarnog serijala videoigara i, naravno, filmova 'Tomb Raider'. Fotke koje je objavila na Instagramu odmah su podigle prašinu, a fanovi su, očekivano, bili oduševljeni.

Pjevačica je za ovu priliku pogodila 'u sridu' s klasičnim Lara Croft lookom. Obukla je crni pripijeni top, kratke hlačice koje su valjda bile otporne na jesenju hladnoću, te robusne čizme stvorene za istraživanje drevnih grobnica. Nije zaboravila ni karakterističnu dugu pletenicu, a cijelu je kombinaciju upotpunila modnim dodacima, pokazavši da je zaista pazila na svaki detalj kako bi što vjernije dočarala avanturistički duh.

Ali, ono što je zaista pokrenulo lavinu komentara, pa čak i mini-dramu na društvenim mrežama, bile su usporedbe s Angelinom Jolie. Mnogi Severinini pratitelji odmah su u njoj vidjeli Angelinu, koja je Laru Croft proslavila na filmskom platnu. Komplimenti su se nizali: 'Predivna si', 'Ajme, koja kraljica', a neki su bili toliko šokirani da su pisali: 'Ja sam na prvu mislila da je Angelina, predobro'.

Najbolji komentar? 'Angelina Jolie has left the chat', poručio je jedan pratitelj, dajući do znanja da je Severinina transformacija bila toliko uvjerljiva da bi se i sama holivudska diva mogla sakriti. I mi se slažemo, Seve je ovim lookom pomaknula granice!

Lara Croft, za one koji ne znaju, prvi put se pojavila davne 1996. godine u videoigri 'Tomb Raider'. Ona je britanska arheologinja i pustolovka koja obožava istraživati drevne grobnice i pronalaziti izgubljene artefakte, usput se suočavajući s raznim opasnostima. Njezinu je popularnost na velikom platnu, u filmovima 'Lara Croft: Tomb Raider' (2001.) i 'Lara Croft: Tomb Raider - The Cradle of Life' (2003.), cementirala upravo Angelina Jolie.

Što mislite, hoće li se Angelina javiti na chat nakon ovoga?