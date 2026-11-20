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Zagrebčani, pripremite se jer 2027. godina donosi nešto spektakularno, i to taman u pravo vrijeme! Naša omiljena glazbena diva, Vesna Pisarović, vraća se na velika vrata zagrebačkog Boogalooa i to ni manje ni više nego 13. veljače, točno uoči Dana zaljubljenih. Znači, ako ste mislili da ćete Valentinovo 2027. provesti gledajući Netflix i naručujući pizzu, Vesna ima puno bolji plan za vas!

Nema šanse da ne znate barem tri njene pjesme napamet, zar ne? Spremite se za večer kad će se velika dvorana Boogalooa oriti refrenima kao što su „Dolje na koljena“, „Da znaš“, „Da sutra umrem“, „Jutro donosi kraj“ i „Sasvim sigurna“. Budimo iskreni, tko nije barem jednom pustio suzu na „Da sutra umrem“ ili se osjećao „Sasvim sigurno“ u nekoj svojoj (ne)sretnoj ljubavi? To su hitovi koji su obilježili jednu cijelu glazbenu eru, a njihovi stihovi su toliko moćni da se prenose s generacije na generaciju. Zamislite samo, pjesme uz koje ste se prvi put zaljubili, prvi put slomili srce, prvi put plesali do zore – i to sve u jednoj večeri! Publiku svih generacija očekuje pravi vremeplov emocija, plesa i one neponovljive atmosfere koju samo Vesna Pisarović može donijeti na pozornicu.

A ovo joj nije prvi put da pali i žari u Boogaloou. Vesna se vraća nakon što je dvoranu rasprodala čak dva puta zaredom, i to dva dana uzastopce! Ako to nije jasan signal da je jednostavno moramo vidjeti i čuti uživo, onda ne znamo što jest. Kad Vesna stane pred mikrofon, cijeli Boogaloo postaje jedan veliki, emotivni karaoke party gdje svatko pjeva iz sveg glasa. Zato, nemojte reći da vas nismo upozorili!

Ulaznice su dostupne putem sustava Entrio. Early bird ulaznice koštaju 20 eura, a u redovnoj pretprodaji 25 eura. A ako odlučite čekati zadnji tren, na sam dan koncerta, ako ih uopće preostane, ulaznice će biti 30 eura. Budite realni, znate da će se rasprodati brže nego što se vaši planovi za vikend promijene. Osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme i budite „Sasvim sigurni“ da ćete imati najbolji provod uoči Valentinova! Ili ćete ipak sjediti doma i pjevati Vesnine hitove kadi? Izbor je na vama!