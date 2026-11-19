Poznati

Nives Celzijus ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama. Objavila je snimku koja je skupila brojne komplimente pratitelja.

U videu Nives zanosno pozira u kratkoj haljinici koja je istaknula sve adute, a duboki dekolte dodatno je podgrijao atmosferu. Nije to ništa novo za nju, znamo da Nives voli pokazati što ima, ali svaki put nas iznova iznenadi energijom i stilom.

Pratitelji su je obasuli komplimentima. Komentari su se redali jedan za drugim.

Ipak, najzanimljiviji dio cijele priče je Nivesina poruka uz snimku. "Mama bi birala", napisala je, ostavljajući nas da razmislimo što bi to točno njezina mama odabrala – možda diskretniji outfit ili bi pak ponosno pokazivala svoju kćer u ovakvom izdanju? Nives uvijek voli baciti hint pa nek se mi mislimo.

A mi? Mi samo čekamo iduću objavu.