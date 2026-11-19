Poznati

Američka glumica Anne Hathaway i njezin suprug Adam Shulman nedavno su dobili treće dijete, no detalje su htjeli zadržati za sebe. Ipak, tajna nije dugo potrajala! Kostimografkinja Molly Rogers, koja je radila na filmu 'Vrag nosi Pradu 2', ful je slučajno na društvenim mrežama otkrila da su dobili djevojčicu.

U utorak je Molly na svom Instagram profilu objavila preslatku fotografiju plišanog medvjedića u šarenoj haljini sa šeširom. Uz fotku je dodala poruku kojom je čestitala glumici na prinovi, jasno poručivši: „Čestitke ponosnoj mami i njezinom novom dodatku obitelji… djevojčici!“. Iako je gesta bila slatka, iznenađenje je pokvareno, a javnost je odmah saznala spol malene pridošlice.

Anne i Adam još uvijek nisu javno komentirali ovu objavu, niti su otkrili točan datum rođenja ili ime djeteta. Očekivano, jer su poznati po tome da čuvaju privatnost svoje obitelji. Ali budimo iskreni, Molly je to baš onako “slatko” zeznula.

Ovo nije jedini put da su obožavatelji bili na tragu istine! Nekoliko sati prije objave na društvenim mrežama, paparazzi su snimili glumicu u opuštenoj šetnji ulicama New Yorka. Nosila je novorođenče u smeđoj nosiljci na prsima, a iz nje je virila kapica s ružičastim pomponom. Naravno, to je odmah mnogima dalo naslutiti da je u obitelj stigla – djevojčica.

Glumica se tijekom cijele trudnoće trudila skriti spol djeteta, a na pitanja novinara je u kolovozu samo kratko i jasno odgovorila: „Znamo, ali nećemo reći.“ Ma kužiš, nema šanse da im procuri informacija, osim ako se netko od bliskih prijatelja ne izlane, je li? Eto, baš to se i dogodilo! Anne i Adam u braku su od 2012. godine, a već imaju dva sina, desetogodišnjeg Jonathana i šestogodišnjeg Jacka. Vijest o trećoj trudnoći podijelila je s javnošću u lipnju, kada je na Instagramu pokazala trudnički trbuh. Sad samo čekamo tko će se prvi izletjeti s imenom – hoće li to biti opet Molly, ili će Annie ipak preduhitriti sretne objave?