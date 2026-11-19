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Ekipa, spremite se jer imamo vijesti koje će vas sigurno prodrmati! Robert Pattinson, glumac čiji je ljubavni život realno često zanimljiviji od samih filmova, opet je u centru pažnje.

Sjećate se kad nas je sve bacio u trans kao Edward Cullen u 'Sumrak sagi'? Pa, taj isti naš zgodni dečko, izgleda, ne staje s iznenađenjima. Sada će se upisati u povijest i kao – držite se – James Bond! Da, dobro ste čuli, 007!

Realno, s obzirom na to koliko se pisalo o svim njegovim vezama, totalno nas ne čudi što kažu da su mu ljubavne drame skoro pa zanimljivije od filmske karijere. Koji bi frajer to mogao izdržati? James Bond ili Robert Pattinson?