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U posljednjem gastroduelu MasterChefa, kandidati su na početku dobili carte blanche – sami su osmišljavali jelovnik od tri slijeda, birali namirnice, pa čak i određivali trajanje kuhanja. Zvuči super, zar ne? E pa, nije moglo proći bez Goranovog potpisa, jer sloboda je donijela veliku odgovornost, ali i, naravno, zamku.

Crveni tim vodila je Franka, dok je na čelu plavog bio Jakov. Ali ni samo formiranje timova nije prošlo glatko. Kandidati su morali uvjeriti vođu da ih prihvati, a neki su se suočili i s odbijanjem. Franka je jasno dala do znanja kakve suradnike ne želi: "Ne volim kuhati s ljudima koji kvare atmosferu, koji su stalno živčani i imaju taj ego." A onda je, kako je sama priznala, odlučila malo taktizirati pa je Filipa preusmjerila u plavi tim. Nema opuštanja ni u odabiru suradnika!

Nakon što su se ekipe konačno posložile, Goran je izveo svoj as iz rukava. Objasnio je kako u profesionalnim kuhinjama jako često zna kasniti nabava i da se nekada nešto zna dogoditi. I pogađate, dogodilo se! Crveni tim ostao je bez vrhnja jer je kamion zastao, a gužva je velika. Drama! Franka je upozorila da im je vrhnje trebalo za glavnu komponentu jela, a Miri za espumu, pa će curama biti teže izvući neke stvari.

Ni plavi tim nije prošao bez Goranovog "iznenađenja" – njima je nestao grejp. No, Monika je uzvratila: "Dobro, imam naranču." Spasila stvar, ili barem dio nje! Kakve će još zamke žiri prirediti kandidatima i kako će se snaći u kulinarskoj vrteški, tek ćemo vidjeti. Što mislite, hoće li se Goran još igrati s njihovim namirnicama?