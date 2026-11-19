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Nakon što su nas tri godine držali na iglama bez studijskih izdanja, zagrebački electro-pop dvojac Pocket palma, Anja Papa i Luka Vidović, odlučio je nadoknaditi propušteno i fanovima predstaviti čak dva albuma. Prvi, nazvan 'Dan', izašao je u svibnju, a njegov mračniji brat blizanac, album 'Noć', stiže nam danas, 19. studenoga.

Ova dva izdanja nisu samo nova glazba, već predstavljaju i pravo novo poglavlje u njihovoj karijeri. Odmiču se od prepoznatljivog elektroničkog zvuka i hrabro uskaču u vode gitara, post-punka i alternativne glazbe. Singl 'Više ne sanjam' već je dao naslutiti što nas čeka, a bavi se, ni manje ni više, nego strahom od starenja, prolaznosti i gubitka nade. Slušajući njihove iskrene teme, jasno je da se ovi osjećaji ne tiču samo pjesama, već i njihove svakodnevice.

Povratak korijenima i novi zvuk

Iza Pocket palme stoji više od desetljeća zajedničkog stvaranja, niz uspješnih koncerata, Porin i vjerna publika diljem regije. Priča je počela davno, pod imenom Side Project, kad su se Anja i Luka prvi put uhvatili u koštac s glazbom. Iako su mislili da je to samo 'usputni eksperiment', s vremenom je postao njihov najuspješniji projekt. Zanimljivo je da su, unatoč svim promjenama i uspjesima, danas ponovno na početku, barem tako kažu.

Anja i Luka otkrili su nam da je izlazak gitarista Brune Žabeka iz benda bio prekretnica. Osjećaj je bio kao povratak na početke njihovog prijateljstva i zajedničkog stvaranja. Vratili smo se nekom tinejdžerskom načinu razmišljanja, zato ova nova izdanja i zvuče tako kako zvuče. Većinski su bazirana na glazbi koju smo slušali kad smo se tek upoznali, ispričali su. Taj povratak glazbi mladosti bio je okidač za nevjerojatnu kreativnost – pjesme su, kažu, nastajale spontano, a materijala je bilo toliko da su odlučili objaviti čak dva albuma. Nije loše, zar ne?

'Dan' i 'Noć': Dvije strane iste priče

Ideja o dvostrukom izdanju nije im pala na pamet odmah. Prvotno su planirali samo jedan, malo duži album, ali su s vremenom shvatili da bi bilo pametnije podijeliti pjesme u dvije cjeline. Tako su rođeni 'Dan' i 'Noć' – dva izdanja koja, iako obrađuju slične teme, predstavljaju ih kroz potpuno različita raspoloženja.

Pjesme su nastajale spontano i bez neke vizije koja će biti na kojem dijelu. Nekako smo ih retrogradno odvojili na malo veselije i malo mračnije, objasnili su. Iako se teme preklapaju jer su nastajale u istom periodu, ipak su ispričane s "malo drugačijim osjećajem". To je kao da pričate istu priču, ali jednom ste se nasmijali, a drugi put zaplakali. Baš nas zanima kako će 'Noć' zvučati!

Strahovi, prolaznost i društvo

Novi singl 'Više ne sanjam' ne skriva strah od starenja i gubitka nade, a Anja i Luka priznaju da su im takvi osjećaji itekako poznati. Da nisu prisutni, ne bismo pisali o njima, kažu iskreno. Na te osjećaje, objašnjavaju, najviše utječu geopolitička situacija u svijetu i promjene u glazbenoj industriji, pogotovo eksplozija umjetne inteligencije. Kako odrastaju, sve su svjesniji društvene situacije i, priznaju, često malo potonu zbog toga. Stvarno nam je stalo.

Ipak, unatoč tmurnijim temama, na vlastito odrastanje ne gledaju negativno. Dapače, zadovoljniji su sobom i životnim odlukama nego u mladosti. Starenja se, doduše, ne bojimo toliko. Neizbježno je i to je nešto s čim se svi moramo pomiriti. I drago nam je da odrastamo, da smo osviješteni i načitani, ne bismo voljeli biti mlađi. Imamo osjećaj da smo baš na pravom mjestu, poručuju. Posebno ih veseli što primjećuju da su mlađe generacije spremne boriti se za svoja prava. Glazba im je u svemu tome, kažu, neka vrsta terapije.

AI i organski zvuk: Budućnost glazbe?

Anja i Luka primjećuju da se sličan trend povratka organskim instrumentima događa i na široj glazbenoj sceni. Misle da se sve više glazbenika i publike okreće tom zvuku jer mlađe generacije žude za ljudskim dodirom u umjetnosti, pogotovo sada kad osjećamo eksploziju umjetne inteligencije. Je li ovo početak kraja auto-tune ere? Vidjet ćemo!

U svakom slučaju, Pocket palma nam je dokazala da se ne boje riskirati i mijenjati stvari. A vi, jeste li spremni za 'Noć'?