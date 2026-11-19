Poznati

Ekipa, pripremite se jer 75. po redu Miss Universe samo što nije! Naša predstavnica, Antea Mršić, već je spakirala kofere i zbrisala u Puerto Rico da brani boje Lijepe Naše. Želimo joj svu sreću, naravno, da razvali i pokaže svijetu što Hrvatice znaju.

Ali čekajte malo, dok navijamo za Anteu, mi smo se sjetili jedne legende koja je krunu ponijela davnih dana. Jeste znali da je 'mama Renata', kako je danas mnogi znaju, odnosno Renata Lovrinčević Buljan, bila Miss Universe Hrvatske još 2000. godine? Da, dobro ste čuli! Godina je bila 2000., Renata je osvojila titulu Miss Universe Hrvatske i ponijela krunu.

Totalno druga era, totalno drugi lookovi, ali titula je titula! Tada je kruna sjala na njoj. Tko kaže da samo TikTok generacija zna što je dobar look? Jel' bi i danas pomela konkurenciju, što kažete?