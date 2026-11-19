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Zaboravite sve što ste mislili da znate o strategiji u 'Potjeri' jer se u epizodi emitiranoj u srijedu, 18. studenoga dogodilo nešto što je šokiralo sve, od voditelja do gledatelja! Natjecatelj Šerif je, nakon što u brzopoteznim pitanjima nije osvojio niti jedan euro, pred lovca Deana Kotigu došao s praznim rukama. I tu kreće ludilo!

Dean mu je, kao nižu ponudu, ponudio minus jedan euro (da, dobro ste pročitali!), a kao višu 3500 eura. Šerif se posavjetovao s ekipom, a unatoč tome što su mu neki savjetovali srednju ili nižu ponudu, on je, na iznenađenje svih, uključujući i voditelja Joška Lokasa, zgrabio – minus jedan euro! "Evo, neka ovo uđe u povijest", rekao je Lokas, a iskreno, mi se totalno slažemo. Tko bi ovo očekivao?

I tu dolazimo do još jednog preokreta! Šerif, koji je u brzopoteznim pitanjima bio na nuli, na ploči je razvalio i točnim odgovorima uspio pobijediti lovca. Tako se u ekipu vratio s minusom od jednog eura, što je, priznajmo, bio epski potez. Kapetan Jan je prije toga osvojio 3500 eura, pa je ekipa tako stigla do 3499 eura. Nakon Šerifa, Marijan je također odabrao nižu ponudu, minus dva eura, ali je nažalost ispao iz igre.

Na kraju su Jan i Šerif s ukupno 3499 eura ušli u završnu potjeru, s impresivnih 16 koraka prednosti. Iako je Jan preuzeo lavovski dio posla dajući sve točne odgovore, Dean ih nije uspio stići! Pobjeda je bila njihova, a natjecatelji su kući otišli bogatiji za po 1749,50 eura svaki. Tko kaže da se riskiranje, čak i s minusom, ne isplati? Jel' bi vi uzeli minus, budimo realni?