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Pjevač Noah Kahan, čiji je četvrti album "The Great Divide" doživio ogroman uspjeh, imao je pregršt razloga za slavlje. Ipak, kad su objavljene nominacije za 2027. godinu, jedna velika prilika je izostala: priznanje u glavnim kategorijama.

Kahan je bio izostavljen iz najvećih Grammy utrka, dobivši samo jednu nominaciju u kategoriji Najboljeg suvremenog folk albuma, i to za verziju albuma "The Great Divide: The Last of the Bugs". Iako se u početku činio spreman to olako shvatiti, pjevač je kasnije priznao da ga je vijest pogodila jače nego što je očekivao.

U ponedjeljak, 16. studenog, kada su objavljene nominacije, Kahan je na X-u kratko poručio da život ide dalje. Bilo je jasno da mu je još toga na umu.

Dan kasnije, u utorak, 17. studenog, vratio se na istu platformu s dužom porukom, zahvaljujući fanovima na podršci i čestitajući umjetnicima koji su se našli na popisu. Napisao je da mu je trebao dan da se pribere, zahvalio je na podršci i ljubavi te čestitao svim nominiranima, dodavši da su svi to zaslužili i da je ponosan što je razmatran u istom društvu.

Kahan je odgovorio i fanu koji ga je podsjetio koliko su slušatelji ponosni na njega i zahvalni na glazbi koju stvara. Za pjevača, ta vrsta povezanosti možda znači više od trofeja. Rekao je da mu je to priznanje najvažnije, da nitko nikome ništa ne duguje u životu i da ima mnogo fanova kojima svira pjesme. To je dobar podsjetnik da nominacija ne govori cijelu priču.

Otvorio dušu u Londonu

Kahan je otišao korak dalje tijekom svog nastupa u Londonu, također u utorak, 17. studenog, gdje je izravno progovorio o Grammy vijestima. Na snimci koju su snimili fanovi i podijelili na X-u, rekao je publici da želi razgovarati o nečemu što ne bi trebalo biti toliko važno koliko je bilo meni.

Umjesto da se pretvara da ga odbijenica nije pogodila, Kahan je otvoreno pričao o tome zašto ga je to boljelo. Počeo sam se jako brinuti oko nečega što nije pod mojom kontrolom, i mislim da svi mi imamo svoju verziju toga u životu, rekao je. Nešto što stvarno želiš bez razloga, samo zato što to želiš. I osjećao sam se sranje, i sretan sam što se osjećam sranje jer to znači da mi je stalo do nečega i dopustio sam si vjerovati u stvari.

Njegove riječi nude uvid u emotivnu stranu jurnjave za uspjehom. Čak i kada netko već postigne toliko toga, i dalje postoji ta želja za prepoznavanjem, cijenjenjem i potvrdom da dobro radi. Kahan je priznao da je validacija igrala veliku ulogu u tome kako se osjećao zbog nominacija. Također je prepoznao da previše ovisiti o vanjskom odobravanju može postati nezdravo. Pjevač je objasnio da se nikad zapravo nije osjećao kao da zaslužuje gdje je, dodajući da to nije način za život.

Pronalaženje samopoštovanja izvan nagrada

Unatoč razočaranju, Kahan se čini odlučan pretvoriti iskustvo u nešto pozitivno. Umjesto da dopusti jednoj nominaciji da definira njegov uspjeh, koristi trenutak da razmisli o tome odakle bi mu samopouzdanje trebalo dolaziti. Rekao je da je sretan što nije dobio baš ono što je želio jer ga to tjera da se sjeti da samopoštovanje mora dolaziti iznutra.

Ovo je značajna promjena u perspektivi. Kahan ne govori da nagrade nisu važne ili da ga ne bi trebalo biti briga za prepoznavanje. On priznaje da je savršeno ljudski željeti nešto, osjećati se razočarano kad se to ne dogodi, a zatim shvatiti kako krenuti dalje.

I možda je to najveća poruka iz njegove reakcije. Nominacije za Grammy možda nisu prošle kako se nadao, ali njegova karijera, njegova glazba i ljudi koji se povezuju s njegovim pjesmama su i dalje tu. Možda nam je svima nekad potrebno da nas Grammy "snubne" da bismo shvatili tko smo – ili da se podsjetimo da su fanovi bitniji od kipića!