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Nakon što je 2023. javno objavila da se razvodi od Charlesa Pearcea, dio njezinih poslovnih suradnika odlučio se povući. Glavni razlog, naravno, strah od negativnog publiciteta. Tko bi rekao da razvod jedne poznate osobe može donijeti dramu? Šok i nevjerica! No, za 35-godišnju Ellu Dvornik to nije bio nikakav šok, ma što šok, pa to se, čini se, i očekivalo! „To mogu razumjeti jer su reputacijski rizici dio javnog života na koje čovjek mora biti spreman“, rekla je Ella za Story, dodavši da je bila spremna i na puno gore scenarije. Iskreno, realno, nas ne iznenađuje da Ella uvijek ima plan B.

Iako su se neki poslovi raspali, Ella, realno, nije stala ni sekunde. Umjesto da kuka i lamentira nad prohujalim suradnjama, okrenula se sebi i svojim interesima, a to je, budimo iskreni, najpametniji potez! Manji opseg posla joj je čak i odgovarao jer je imala više vremena za ono što je zaista zanima: glazbu, slikanje, pisanje, čitanje, pa čak i psihologiju te filozofiju. Zvuči kao savršen post-breakup oporavak i iskorištavanje vremena za osobni rast, zar ne? Životna škola, a ne samo reality show!

„Bila sam prisiljena upoznati sebe u potpuno novom okruženju i shvatiti što me zapravo čini osobom kakva jesam te što želim postati, bez tuđih očekivanja i želja“, objasnila je. Promijenila se, postala hrabrija i otvorenija. Ma, svaka čast, Ella, tko ne bi volio takav glow-up i transformaciju? Mi sigurno navijamo za nju!

I dok se posvetila introspekciji i pronalaženju sebe, nije nimalo mirovala. Dapače! Napisala je knjigu za koju se nada da će uskoro ugledati svjetlo dana, a u četvrtak, 19. studenoga, u zagrebačkom Koncept baru otvara izložbu svojih slika. Predstavila je i svoj parfem, ‘Petite Folie by Ella’, jer zašto ne bismo mirisali na Ellu? Pokrenula je i poseban Instagram profil ‘mrzimcardio’ gdje objavljuje sadržaj bez sponzora, želeći motivirati pratitelje i postavljati si nove mjesečne izazove. „Tek sam krenula“, poručila je. Izgleda da je tek zagrijavanje!

Podsjetimo, Ella i Charles vjenčali su se 2019. u Las Vegasu – tko bi drugi, ako ne oni! – i zajedno imaju dvije kćeri, Balie Dee i Lumi Wren. Djevojčice su dosad živjele s ocem u Istri, a Ella je svaki drugi tjedan putovala iz Zagreba da bi bila s njima. No, u rujnu ove godine sud je donio nepravomoćnu odluku prema kojoj bi curke ubuduće trebale živjeti s mamom u Zagrebu. S obzirom na sve što je pokrenula, od umjetnosti do novog parfema i motivacijskog profila, čini se da je spremna za novi životni chapter, a mi ne sumnjamo da će biti pun uspjeha i iznenađenja. Što misliš, koji je sljedeći Ellin potez nakon što je već ovako rasturila?