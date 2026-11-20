Poznati

U emisiji 'Ponovno zajedno', u kojoj je Daniela Trbović okupila goste, okupila se prava zvjezdana postava kvizaškog svijeta! Pridružili su joj se lovci iz 'Potjere' – Krešimir Sučević Međeral, Morana i Mladen, a nisu izostali ni legendarni Joško Lokas i Tarik Filipović. A kad se ekipa koja živi od točnih odgovora nađe na okupu, jasno je da ih čeka nešto posebno. Daniela im je priredila poslasticu: detektivsku igru, direktno iz kultne Kviskoteke!

Zamisli scenu: pred lovce sjednu tri tipa, sva trojica se predstave kao David Aleksa, trostruki viceprvak Hrvatske u oranju. I što sad? Morana se bacila na detalje: zanimala ju je marka traktora, boja, čak i registracija. Nije se libila tražiti ni da joj sva trojica pokažu nokte! Mladen je pak bio kao kakav detektiv iz CSI-a, promatrao je svaki pokret, valjda tražeći mikro-izraze lica. Na kraju su oboje, i Morana i Mladen, svoj glas dali osobi A. I to ti je to – preveslao ih je student lingvistike! Totalni fail!

Detektiv Krešo na djelu

Ali čekaj, priči tu nije kraj! Jedan je genijalac ipak briljirao. Krešo, i sam lingvist, priznao je da nikad nije orao. Ali zato ima uši koje čuju sve! Umjesto da broji prste ili provjerava boju guma, on se oslonio na nešto mnogo, mnogo bolje – naglasak. Pažljivo je slušao tko od trojice 'viceprvaka' ima najuvjerljiviji srijemski naglasak. I bum! Zaokružio je B – i pogodio pravog Davida! Kakav potez, to se zove 'tarikologija' na višem nivou, ali s naglascima!

Sjećanja na početke

Naravno, kad se ovakva ekipa okupi, mora pasti i pokoje sjećanje na stare dane. Joško Lokas nas je vratio u svoje televizijske početke. Zamisli, za svoj prvi kviz trebali su mu šperploča, žaruljica i – sat tehničkog odgoja! Čovjek je ispilao ploču, složio strujni krug, povezao s pitanjima, i kad bi netko stisnuo točan odgovor, žaruljica bi zasvijetlila. DIY kviz, totalno retro! Godinama kasnije, za 'Upitnik' je imao malo više vremena. Snimili su pilot u četvrtak, Hloverki Novak Srzić se toliko svidio da ih je odmah stavila u program za ponedjeljak. Joško je pitao kolegu mogu li doista biti spremni do ponedjeljka, a odgovor je bio: Pa naravno da ne možemo. I naravno – bili su u eteru u ponedjeljak. Život piše drame, a televizija ih proizvodi munjevitom brzinom!

Ni Tarik Filipović nije ostao imun na priče iz prošlosti. Joško ga je zvao da vodi 'Upitnik', ali Tarik jednostavno nije mogao preuzeti kviz zbog kojeg je i sam trčao kući. Već je zamišljao što bi mu gledatelji rekli: Ne znaš ti ući kao Joško, baciti papir, baciti kemijsku. Kakva legenda! Godinama kasnije, kad se vratio 'Milijunašu', Tarik je bio taj koji je nagovarao Joška da preuzme 'Potjeru'. A Joško? On je tada na Velebitu čekao Tarika na snimanju svoje serije i bio uvjeren da ga prijatelj zove zbog uloge. E, prijatelju, krivo si mislio! Legendarni autor Kviskoteke, Lazo Goluža, imao je jedan savjet za natjecatelje 'Milijunaša' – gledajte voditelja u oči. Bio je uvjeren da se iz Tarikova pogleda može svašta iščitati, pa je čak smislio i pojam – 'tarikologija'. A za spontane razgovore usred igre, imao je 'ljudovanje'. Totalno genijalno! I Tarik kaže da i danas najviše uživa u toj nepredvidljivosti. Nikad ne zna tko će mu sjesti preko puta niti kamo će ih jedno pitanje odvesti. Stvaramo dramaturgiju u hodu, i to je za mene jedna, onako, igraonica, poručuje nam.

Kad Kvisko oživi prošlost

A da sve bude još autentičnije, Mladen Vukorepa je u studio donio originalnog Kviska iz daleke 1988.! Uspomena na njegov vlastiti nastup u Kviskoteci. Mladen je priznao da mu jedna igra iz tog kviza nije ostala u baš najdražem sjećanju: Mrzio sam igru detekcije. I naravno, što mu je Daniela priredila? Pa upravo to! Ironija sudbine ili jednostavno show mora ići dalje? Definitivno ovo drugo! Koja detekcija je sljedeća na redu – naglasci, nokti ili možda registracije? Što mislite, tko bi vas najlakše preveslao?