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Nakon što je godinama bila sinonim za Zagreb, Antena je jučer, 19. studenoga, krenula u osvajanje cijele Hrvatske! Ova radijska postaja sad se emitira diljem zemlje, a prva jutra nove ere obilježila su brojna iznenađenja, od kojih je najveće bilo gostovanje popularnog glazbenika Matije Cveka.

Cvek je jučer bio specijalni gost u jutarnjem programu kod Saše Lozara, Manuele Svorcan i Ante Balena. Nije došao praznih ruku, već s pozivnicom za sve fanove na besplatan pop-up mini koncert u zagrebačkom Petom kupeu. Druženje u Petom kupeu počinjalo je u 13 sati, a Cvek je poručio da će biti "ludilo". U studio ga je doveo Ante Balen.

Njegov nastup u Petom kupeu bio je najavljen kao uvertira za njegov veliki, već rasprodani koncert 28. studenoga u Areni Zagreb. Za one koji nisu uspjeli nabaviti kartu, Antena je od 18 sati dijelila posljednjih deset ulaznica.

Osim Cveka, Antena je jučer predstavila i akciju antena free ride u kojoj voditelji prevoze slušatelje na njihove jutarnje obaveze – fora ideja, moramo priznati! Program u Petom kupeu jučer se nastavio uz Darija Maradina, koji je od tamo uživo vodio svoj Drive time show.

Novi val Antene donio je i pojačanje u eteru: u jutarnju ekipu stigla je Manuela Svorcan, koja nije skrivala uzbuđenje. "Baš mi je lijepo, imam osjećaj kao da sam prvi put na radiju, a sedam godina sam tu. Jako sam uzbuđena i sretna," priznala je Manuela. Antena je dobila i totalni makeover: novi vizualni branding, digitalne platforme, glazbeno-programske novitete i novi slogan Feel good music. Nova postava uključuje Sašu Lozara, Manuelu Svorcan i Antu Balena u jutarnjem showu (od šest do devet sati), Aleksandru Milinković Dadić u prijepodnevnom programu (od devet do 13 sati), Darija Maradina u Drive time showu (od 13 do 17 sati) i Heili Bogdanović u emisiji "Afterwork na anteni" (od 17 do 21 sat), dok će vikende upotpuniti Ema Franjić.

Antena je sada dostupna diljem Hrvatske: u Zagrebu i Splitu preko FM-a, u Istri i Primorju putem DAB+ mreže, a u Slavoniji i Baranji putem streama. Pa, je li sad cijela Hrvatska spremna za feel good music?