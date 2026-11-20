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U srijedu, košarkaši Cibone ugostili su francuski Strasbourg i pokazali im tko je gazda na terenu, odnoseći uvjerljivu pobjedu rezultatom 101:79. I dok je Cibona dominirala na parketu u četvrtom kolu Fibine Lige prvaka, oči fotografa bile su uprte i u tribine, gdje se zatekla zanimljiva ekipa.

Među poznatim facama koje su pratile napeti susret bio je i naš bivši skijaš Ivica Kostelić. On je tekmu pratio u svom opuštenom stilu – ljubičasta majica s kapuljačom, tamna šilterica i totalno ležerno izdanje, baš kao da je došao s treninga, a ne na važnu utakmicu. Nije se previše isticao, sjedio je smireno među ostalim navijačima.

Na istoj je utakmici bila i glumica Jelena Perčin, koja je za ovu priliku izabrala jednostavnu sivu kombinaciju, . Kosa joj je bila raspuštena u blagim valovima, a njena pažnja bila je fokusirana na svaki pokret na terenu. Društvo joj je pravio suprug, glazbenik Ante Gelo, koji je sjedio pokraj nje. Očito su oboje bili totalno unutra u utakmici!

Cibona je na kraju, uz ovakvu podršku s tribina (ili možda unatoč njoj, tko će ga znati!), upisala veliku pobjedu. Tko kaže da samo sportaši mogu biti zvijezde večeri? Slavni navijači su često jednako zanimljivi, zar ne?