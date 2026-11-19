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Vesna Pisarović je opet pokazala da se ne boji promjena kad je u pitanju izgled! Na novoj fotografiji pjevačica ima šiške. Mala, ali efektna promjena odmah joj je osvježila cjelokupan look, bez drastičnih zahvata na duljini ili boji kose.

Okej, ajmo biti iskreni, Vesnu smo godinama navikli gledati sa smeđom kosom, ali ona je prava kameleonka kad su u pitanju frizure. Tijekom karijere eksperimentirala je s raznim stilovima i bojama. Tko se sjeća njenih crvenih dana na početku karijere? Ili onog razdoblja kad je furala plavu kosu? Ma, sve je to Vesna isprobala!

Iako se posljednjih godina držala provjerene smeđe, očito je došlo vrijeme za mali zaokret. Šiške su joj dale nešto drukčiji izgled. I tko kaže da moraš mijenjati cijelu boju ili skratiti kosu da bi izgledala top?

Jesu li i vama šiške postale must-have ove sezone?