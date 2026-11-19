Poznati

Hollywood je opet bio u punom sjaju na ovogodišnjoj dodjeli Governors Awards, a osim počasnih Oscara, čini se da su glavni razgovori bili oko odjevnih kombinacija koje su, blago rečeno, testirale granice dobrog ukusa, ali i gravitacije. Charlize Theron prošetala je u nečemu što je izgledalo kao grudnjak. Kako god, minimalizam na maksimum, ako nas pitaš, ali nekako nam se čini da je ovdje više 'minimum' nego 'maksimum'.

A onda je stigla Zendaya, naša kraljica stila i modnih iznenađenja, koja je jedva ugurala bujne grudi u haljinu.

I dok su se modni kritičari (čitaj: mi, naravno) zabavljali procjenjujući tko je pogodio, a tko totalno promašio s ovim hrabrim izborima, dodijeljeni su i počasni Oscari velikanima filmske industrije poput Glenn Close, Ridleyja Scotta i animatora Floyda Normana. Producentice Christine Vachon i Pamela Koffler također su dobile priznanje za svoj doprinos s nagradom Irving G. Thalberg.