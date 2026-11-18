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Američka diskografska akademija nominirala je Kanyea Westa za najbolji rap album na 69. dodjeli nagrada Grammy, a popis nominiranih objavila je u ponedjeljak. Iako mu je ovo već 77. nominacija u karijeri, odluka je izazvala pravi kaos na društvenim mrežama, gdje se korisnici platforme X otvoreno pitaju je li Akademija izgubila kompas.

Kritičari odluku povezuju s Westovim kontroverznim izjavama. Korisnici X-a promptno su podsjetili na njegove antisemitske i rasističke ispade, a jedan je korisnik bez oklijevanja napisao da je reper hvalio Hitlera te da je nominacija krajnje neugodna. Drugi su poručili da Grammyje više ne mogu shvaćati ozbiljno. „Kako možemo ozbiljno shvaćati Grammyje dok Kanye West i dalje dobiva nominacije?“, upitao se jedan korisnik, a mi se nekako slažemo.

I da stvar bude gora, West nije jedini kontroverzni lik na popisu nominiranih. Kritičari su također spominjali nominacije Chrisa Browna za najbolji R&B album i najbolju R&B suradnju, prisjećajući se njegove povijesti nasilja. Nekolicina korisnika X-a prigovorila je što su obojica, i Brown i West, uopće na listi. Čini se da Akademija stvarno voli dramu, ali ova je već previše viđena.

Nije tajna da je Kanye godinama magnet za probleme. Sjetimo se samo kako je Adidas prekinuo suradnju s njim i otpisao cijelu Yeezy liniju, a neki su mu prostori otkazali nastupe. U Parizu 2022. na reviji Yeezyja nosio je majicu „White Lives Matter“, a iste je godine na Twitteru objavio da će se „okomiti na Židove“. Godinu poslije, na slušanju albuma „Vultures“, nosio je crnu kapuljaču Ku Klux Klana. Baš kad pomisliš da ne može gore, 2025. je promovirao majice sa svastikom u reklami tijekom Super Bowla i objavio pjesmu „Heil Hitler“.

Doduše, u siječnju ove godine ispričao se u oglasu Wall Street Journala na cijeloj stranici za, kako je napisao, „nepromišljeno rasističko i antisemitsko ponašanje“, tvrdeći da nije nacist ni antisemit. No, ni to nije bilo bez drame – na Grammyjima 2025. su njega i suprugu Biancu Censori ispratili s dodjele nakon što se Censori pojavila gola. Organizatori su mu čak 2022. otkazali nastup zbog „zabrinjavajućeg ponašanja na internetu“. Stvarno, što im je u glavi? Ili je možda ipak sav publicitet dobar publicitet, čak i kad je crni PR?