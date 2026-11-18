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Olivia Wilde nas je podsjetila na to kako se dominira crvenim tepihom! Na 17. dodjeli Governors Awards, koja se održala 15. studenoga u Los Angelesu, glumica i redateljica Olivia Wilde pojavila se u crnoj baršunastoj haljini modne kuće Valentino.

I da vam iskreno kažemo, ovo izdanje iz kolekcije za proljeće 2027. definitivno nije bilo za one koji se vole stopiti s masom. Isticala se naglašenim ramenima, raskošnim volanima i dubokim dekolteom – tri elementa koja su odmah privukla sve poglede.

Znamo da je crna večernja haljina čest izbor na crvenom tepihu, ali dok se neke zvijezde drže sigurnih i jednostavnih silueta, druge, poput Olivije, taj komad koriste za prave modne iskorake. Njena haljina bila je potpuno crna, ali zbog neobičnog kroja i detalja, dramatičnosti joj definitivno nije nedostajalo. Baš to volimo vidjeti!

Ipak, najviše pažnje, naravno, privukao je taj duboki V-izrez koji se odvažno spuštao gotovo do struka. Iako je dekolte prekrivala prozirna tkanina, ona se jedva primjećivala, što je dalo diskretan efekt.

Uz tako hrabar dekolte, posebno su se isticali dugi rukavi i snažno naglašena ramena. Ta ramena su haljini dala strožu, moćnu siluetu koja nas je momentalno podsjetila na modu osamdesetih godina, kada su široka ramena bila neizostavan dio večernjih izdanja. Mi to apsolutno pozdravljamo – moćne žene zaslužuju i moćne haljine!

Crni baršun je graciozno pratio liniju tijela, savršeno oblikujući siluetu sve do ispod koljena. A onda – iznenađenje koje je razigralo cijelu kombinaciju! Suknja se odjednom širila u slojeve predivnih plisiranih volana različitih duljina. Taj dramatični prijelaz haljini je dao prepoznatljivu i uvijek elegantnu siluetu sirene. Volani, napravljeni od laganije tkanine, unijeli su dinamiku i pokret u donji dio, stvarajući divan kontrast s glatkim i luksuznim baršunom.

Uz svu ovu raskoš, Olivia je mudro odabrala diskretan nakit kako ne bi odvlačio pažnju od haljine. Plavu kosu je ostavila raspuštenu, s elegantnim razdjeljkom na sredini. Blago razbarušeni pramenovi dali su cijelom izdanju ležerniji ton. Što se tiče šminke, naglasila je oči, dok je za obraze odabrala nježno rumenilo, a usne je obojila u prirodnu nijansu. Pametan potez, jer uz tako upadljivu haljinu šminka treba biti podrška.

Olivia je ponovno dokazala da zna kako privući pažnju i pomicati modne granice, a mi smo apsolutno oduševljeni. Što vi mislite, je li Olivia pogodila u sridu ili je ipak malo previše "drama queen" za vaš ukus?