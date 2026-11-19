Poznati

Sportski novinar Ruben Van Gucht, poznat nam kao bivši suprug naše legendarne Blanke Vlašić, sprema nam pravo iznenađenje! Dobio je glavnu ulogu u novom kratkom igranom serijalu, a ono što je najzanimljivije – glumi samog sebe. Da, dobro ste pročitali, Ruben pred kamere donosi lik televizijskog voditelja Rubena, ali ne brinite, radi se o totalno fiktivnoj priči.

Projekt pod nazivom "Daddy Issues", čija produkcija stiže s platforme Play, obećava pravi kaos i, iskreno, nismo baš očekivali ovakav iskorak od poznatog novinara. Priča prati mladu Caru koja, nakon propale veze zbog prevare, tugu pokušava utopiti u izlascima i spojevima. I pogađate, na tom putu nalijeće na našeg Rubena. Što se dalje događa? Flert, naravno, i nekoliko divljih noći. Zvuči kao scenarij iz snova (ili noćne more, ovisno o perspektivi).

I taman kad pomislite da je sve jasno, slijedi zaplet vrijedan svake reality serije: Cara saznaje da je trudna! E, sad, to stvara pravi pravcati kaos u cijeloj priči. Ruben je, očito uzbuđen zbog novog projekta, podijelio prvu najavu na društvenim mrežama i javno zahvalio Jamesu Cookeu na pozivu koji mu je stigao početkom ljeta. Priznao je da nikada nije mislio da će dobiti glavnu ulogu u fiktivnom projektu. Ranije je glumio u kazalištu, ali nikada u projektu ovog opsega.

A dok se fiktivni Ruben bavi trudnom Carom, stvarni Ruben ima poprilično mirniju situaciju kod kuće. Njegova dugogodišnja partnerica Charlotte Van Looy i on dobili su kćer Florence sredinom kolovoza. Za Charlotte je to prvo dijete, dok Ruben, podsjetimo, već ima sina Monda s našom Blankom Vlašić. Dakle, dok na ekranu vlada drama oko neočekivane trudnoće, u njegovom privatnom životu sve je – pa, prilično predvidljivo i sretno. Hoćemo li ga gledati u ovoj ulozi, ili ćemo samo ostati na "divljim noćima"?