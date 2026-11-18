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Zabavna emisija 'Cash or Trash' kreće s novom sezonom i, ako je suditi po najavama, bit će to prava ludnica! Druga sezona starta u ponedjeljak, 23. studenog, na Novoj TV, a za one nestrpljive, dan ranije, dan ranije sve počinje na platformi Nova Play. Kroz trideset novih epizoda gledatelji će imati priliku pratiti fascinantne priče o starim i zaboravljenim predmetima koji svojim vlasnicima mogu donijeti popriličnu zaradu.

Od Hrelića do tisuća eura: Predmeti koji obaraju s nogu

Emisija je poznata po nevjerojatnim preobrazbama vrijednosti, a ove godine jedan predmet posebno se ističe. Kupljen je svojedobno na Hreliću za mizernih deset kuna, da bi u emisiji postigao cijenu čak 320 puta veću! Da, dobro ste pročitali. Neki predmeti će se, naravno, prodavati i za iznose od nekoliko tisuća eura, dok će drugi, zbog svoje sentimentalne i povijesne vrijednosti, izazvati snažne emocije u studiju. Pripremite maramice jer će jedan takav predmet čak i rasplakati voditeljicu Irinu Čulinović, što samo govori koliko će priče biti dirljive.

Raspon godina prodavatelja dokazuje da ljubav prema antikvitetima ne poznaje dobne granice. Najmlađi koji će doći na procjenu ima svega osam godina, dok su najstariji već zakoračili u deveto desetljeće života. Svi oni donose svoje blago na stručnu procjenu Ilamu Shuhaniju, a neki predmeti će iznenaditi i iskusne kolekcionare. Zamislite, najstariji primjerak je star nevjerojatnih nekoliko milijuna godina! To je već ozbiljna povijest na stolu.

Celebrity gosti i njihova neobična blaga

Nisu samo anonimni lovci na blago u centru pažnje. Među prodavateljima će se naći i poznata lica s domaće glazbene i zabavne scene. Glazbenik i producent Senna M donosi pravu ekskluzivu – dosad neobjavljenu pjesmu s glasovima legendi Dine Dvornika i Davora Gopca. Biti će zanimljivo vidjeti hoće li kupci prepoznati povijesnu vrijednost takvog zapisa! Ništa manje zanimljiv neće biti ni Šajeta, koji će podijeliti svoju uspomenu s Opatijskog festivala. U studiju ćemo vidjeti i influencericu Gretu Gardner koja će na procjenu donijeti neobičnu torbicu koja bi mogla izazvati pravu borbu među kupcima. Prava mala modna misterija na aukciji, nema što!

Novi izazivači u Sobi kupaca

Osim novih predmeta i prodavatelja, Soba kupaca također dobiva pojačanje. Uz već poznate kolekcionare iz prve sezone, Josipa Spajića – Spajkija, Tomislava Beroša i Igora Receka – Gangstera, pridružuju se nova lica spremna za borbu. Tu su Dubravko Novak – Dudo, stručnjak za glazbene instrumente, te Milena Đurđević, vlasnica trgovine antikvitetima. Na sceni će se pojaviti i Stjepan Šindler – Pepo i Damir Rosandić, poznati sa zagrebačkog Britanca, kao i Branko Spajić, ekspert za stare knjige i pisma. A kao poseban dodatak, zajednički će kupovati i sestre Marija i Katarina Pavišić, koje vode vintage trgovinu, te braća Andrija i Pavle Radi, zlatari iz Virovitice. Nova ekipa, nova dinamika!

Voditeljica Irina Čulinović, otkrila je koliko su je predmeti ove godine iznenadili. “Ove godine predmeti su me izuli iz cipela! Nevjerojatne stvari dolaze u 'Cash or Trash'. Za neke nisam uopće znala da postoje, a neke sam prvi put vidjela u životu. Od stvari koje su bile toliko ogromne da ne znam kako su uopće ušle u studio, do onih za koje nisam mogla vjerovati da ih je netko stvarno odlučio donijeti i pokazati”, izjavila je. Koliko god mislili da smo sve vidjeli, uvijek se nađe nešto što nas šokira i oduševi. Hoće li i vama neki predmet izuti cipele?